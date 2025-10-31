Problemy Mokrowa rozpoczęły się pod koniec stycznia tego roku. Wtedy to otrzymał zawiadomienie o naruszeniu przepisów antydopingowych. 20-latka poinformowano wówczas o wykryciu obecności substancji zabronionej w próbce, jaką dostarczył podczas zawodów ITF World Tennis Tour M15 w Szarm el-Szejku. Te odbywały się pod koniec listopada 2024 r., a Rosjanin odpadł z nich już w drugiej rundzie.

ITIA ogłosiła ws. Rosjanina. Ten protestuje

Zarówno analiza próbki A, jak i B wykazała obecność metabolitów nandrolonu. Chodzi o związek z grupy sterydów anabolicznych, który przyspiesza syntezę białek, a także zwiększa mineralizację i rozrost kości. Oczywiście znajduje się on na Liście Zabronionych Środków i Substancji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) z 2024 roku.

Z tego powodu pod koniec kwietnia ITIA nałożyła na Mokrowa karę tymczasowego zawieszenia. Miało ono obowiązywać do 27 stycznia przyszłego roku. W tym czasie zawodnik nie miał prawa grać, trenować ani uczestniczyć w jakichkolwiek imprezach. Przed upływem tego terminu zapadła jednak następna decyzja. Jak podała rosyjska gazeta.ru, kolejne badania przeprowadzone w Montrealu udowodniły, że nandrolon miał pochodzenie egzogenne (zewnętrzne), co poskutkowało dłuższą dyskwalifikacją.

Mokrow został zawieszony na cztery lata. Sam tenisista nie przyznaje się jednak do winy. Opublikował nawet obszerne oświadczenie na swoim Instagramie, w którym twierdzi, że laboratorium naruszyło standardy techniczne wymagane przez WADA. Tym sposobem miało otrzymać wynik "fałszywie pozytywny". Tenisista uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie i już zapowiedział batalię prawną.

Mokrow w momencie nałożenia tymczasowego zawieszenia zajmował 1413. miejsce w rankingu ATP. Była to jego najwyższa pozycja w karierze. W poprzednim sezonie w turniejach rangi ITF miał bilans: 31 zwycięstw i 14 porażek. Żadnego z nich nie wygrał.