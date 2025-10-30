Oto najpilniej strzeżona tajemnica Igi Świątek przed WTA Finals

Drugi raz z rzędu turniej WTA Finals odbywa się w Rijadzie. W poprzednim sezonie najlepsza w tej imprezie okazała się Coco Gauff. Amerykanka przystępuje do obrony tytułu jako trzecia rakieta świata. W ubiegłej edycji prestiżowych zmagań na starcie pojawiła się oczywiście Iga Świątek. Polka wygrała dwa spotkania, ale mimo to już po fazie grupowej pożegnała się z rywalizacją.

To budzi emocje u kibiców. "Pilnie strzeżona tajemnica"

W sobotę (1 listopada) rusza tegoroczny WTA Finals, a dwa dni wcześniej w Rijadzie odbyło się wydarzenie, na którego efekty czeka mnóstwo kibiców.

Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff i inne czołowe tenisistki pojawiły się przed fotoreporterami w innej odsłonie niż zwykle. Uczestniczyły bowiem w sesji zdjęciowej w sukienkach. Ta co roku wywołuje sporo komentarzy.

Sesja urosła do rangi tak ważnego wydarzenia, że kluczowe zdjęcia są pilnie strzeżoną tajemnicą. Taką informację podano na antenie Canal+ Sport. Nie wiadomo, kiedy można spodziewać się publikacji fotografii tenisistek w pięknych kreacjach.

Słodko-gorzkie wspomnienia Świątek z WTA Finals

Świątek piąty raz z rzędu zakwalifikowała się do WTA Finals. To potwierdza, że już od dłuższego czasu należy do ścisłej światowej czołówki.

Impreza wieńcząca sezon ma zupełnie inną specyfikę niż inne turnieje. Pierwsze przegrane spotkanie nie skreśla bowiem szans tenisistek na zwycięstwo w całych zmaganiach. Zawodniczki są podzielone na dwie grupy czteroosobowe. Dwie najlepsze wchodzą do półfinałów.

W poprzednich latach Świątek radziła sobie w WTA Finals ze zmiennym szczęściem. Wygrała turniej w 2023 roku, a ponadto zanotowała jeden półfinał i dwukrotnie odpadała po fazie grupowej.