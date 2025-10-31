Zdradził Ukrainę na rzecz Rosji. Teraz wypalił o Niemcach. O tym będzie głośno

Nikołaj Dawydienko urodził się 2 czerwca 1981 roku na Ukrainie. Zaczął grać w tenisa w wieku siedmiu lat. W wieku 11 lat przeprowadził się do Wołgogradu, a potem do Niemiec, gdzie trenował i grał w turniejach. Wraz z bratem złożył nawet wniosek o obywatelstwo niemieckie. Niemiecki Związek Tenisowy tego wniosku jednak nie poparł. Ostatecznie Dawydienko wrócił do Rosji, a w 1999 roku, w wieku 18 lat zmienił obywatelstwo z ukraińskiego na rosyjskie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Nikołaj Dawydienko dość ostro mówi o Niemcach

Teraz Nikołaj Dawydienko zabrał głos na temat lat spędzonych w Niemczech. Nie przebierał w słowach, komentując znanych z punktualności i sumienności Niemców

- Jeśli w Niemczech nie jesteś punktualny, to koniec, pociąg odjechał. Przyjechał punktualnie, odjechał punktualnie. Dlatego wszędzie trzeba być punktualnym. Generalnie Niemcy to idioci. Mają mentalność idiotów - powiedział Nikołaj Dawydienko w rozmowie na kanale YouTube BB Tennis.

"Skandaliczne słowa Dawydienki wywołały burzliwą reakcję w sieci: użytkownicy wspominali, że to Niemcy pomogły mu zostać profesjonalistą i osiągnąć światowy poziom, a teraz on „gryzie rękę, która go karmiła". Film z jego wypowiedzią szybko rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych" - napisał ukraiński portal "Obozrevatel.com".

Dawydenko w 2007 roku był jednym z bohaterów afery w tenisie. Chodziło o jego mecz z Argentyńczykiem Martinem Vassallo Arguello podczas turnieju ATP w Sopocie w 2007 roku. "Betfair po zakończeniu spotkania ogłosił, że - po raz pierwszy w historii! - unieważnia wszystkie zakłady postawione na ten mecz. W oświadczeniu napisano, że "zakłady zdecydowanie nie były sprawiedliwe". Na ten mecz postawiono łącznie 3,6 mln funtów, z czego jedna piąta tej kwoty przez dziewięć powiązanych ze sobą moskiewskich kont. To 10 razy więcej niż na inne starcia na tym poziomie" - pisał Sport.pl. Główni "bohaterowie" afery zostali oczyszczeni z wszelkich zarzutów o złamanie przepisów.

Zobacz także: Sceny na turnieju tenisa w Białorusi. Antyterroryści wkroczyli na kort!

Nikołaj Dawydienko w swojej karierze wygrał 21 turniejów rangi ATP. Jego najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym to półfinał Rolanda Garrosa (2005 i 2007) oraz US Open (2006 i 2007).