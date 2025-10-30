Dowiedziała się, że zagra ze Świątek. Powiedziała wprost, co myśli o Polce

24-letnia Amerykanka Amanda Anisimova (4. WTA), tegoroczna finalistka dwóch turniejów wielkoszlemowych: Wimbledonu oraz US Open będzie jedną z rywalek Igi Świątek (2. WTA) w fazie grupowej turnieju WTA Finals rozegranego w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Amanda Anisimova mówi przed WTA Finals i mecz z Igą Świątek. "Jest inaczej niż zazwyczaj"

Amanda Anisimova przed rozpoczęciem turnieju rozmawiała z Canal+Sport. Dostała m.in. pytanie co poczuła, gdy zobaczyła, że jej rywalką będzie Iga Świątek.

- Jest inaczej niż zazwyczaj. W typowym turnieju nie zagrałybyśmy ze sobą w I rundzie. To nie będzie łatwy mecz. Starcie z Igą w takich okoliczności wywołuje we mnie dużo emocji - powiedziała Anisimova.

Amerykanka podsumowała też ten rok.

- Początek sezonu nie był idealny, ale znalazłam swój rytm i styl. Ten sezon dał mi dużo radości. To był udany rok. Mam nadzieje, że w Rijadzie pójdzie mi dobrze - przyznała Amerykanka.

Wierzy, że w turnieju WTA Finals awansuje do finału.

- Ekscytuje mnie ten turniej, gra ze światową czołówką. To będzie na pewno wymagający tydzień. Dam z siebie wszystko. Mam nadzieję, że dotrę aż do samego finału - dodała Anisimova.

Całą rozmowę można zobaczyć tutaj.

Zobacz także: Amerykanin ostrzega Świątek przed WTA Finals. Ta rywalka sprawi jej problemy

Anisimova i Świątek swoje pierwsze mecze zagrają w sobotę. Polka o godz. 16 czasu polskiego zmierzy się z Madison Keys (USA, 7. WTA), a rywalką Amerykanki będzie Jelena Rybakina (Kazachstan, 6. WTA).

Relacja na żywo z meczu Świątek - Keys na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.