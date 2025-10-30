Świątek jeszcze nie zaczęła grać, a tu takie wieści! Poznała kolejne rywalki

Iga Świątek lada dzień rozpocznie zmagania w WTA Finals. Wiceliderka światowego rankingu, która w tym roku do bogatego dorobku dopisała m.in. triumf na Wimbledonie, za kilka tygodni weźmie udział w turnieju United Cup. Oficjalna strona internetowa ATP nie tak dawno informowała, że Świątek i Hubert Hurkacz potwierdzili udział w tym turnieju. Z biegiem czasu mamy coraz mniej niewiadomych co do reszty składu.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak w takiej lidze jeszcze nie grał. "Wiesz, co zrobiłeś?"

Potwierdzili. Chodzi o rywali Świątek

Oficjalny profil rozgrywek na portalu X poinformował, że do Polski dołączają Wielka Brytania i Australia. Na turnieju zobaczymy Emmę Raducanu i Jacka Drapera, a także Alexa de Minaur i Mayę Joint.

Warto przypomnieć, że United Cup to turniej, który wpisał się już w najnowszą tradycję tenisowego kalendarza. Od 2 do 11 stycznia polski zespół wraz z 17 innymi krajami czwarty raz weźmie udział w tej rywalizacji. Na kortach w Perth i Sydney zobaczymy swoistą rozgrzewkę przed tym, co czeka nas podczas pierwszego wielkoszlemowego turnieju w 2026 roku, czyli Australian Open.

United Cup to walka o co najmniej 17 milionów dolarów australijskich, ale także o 500 punktów do rankingów - analogicznie do ATP i WTA. W 2023 i 2024 roku Polska docierała do finału tego turnieju, ale niestety w finałach okazywała się gorsza. Przegrywała odpowiednio z Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Kto wie? Być może tym razem zastosowanie znajdzie powiedzenie "do trzech razy sztuka". Zwłaszcza, że to turniej lubiany przez Igę Świątek.

Wiceliderka światowego rankingu w przeszłości mówiła o nim tak: - United Cup jest zawsze niesamowity. To zawsze niesamowite doświadczenie i po prostu zaszczyt reprezentować swój kraj, zwłaszcza u boku tak wspaniałych zawodniczek. Uwielbiam być częścią drużyny i mam wspaniałe wspomnienia z udziału w tych zawodach. Ten turniej jest inny. Dostarcza więcej emocji niż zwykłe turnieje, w których gramy w ciągu roku.