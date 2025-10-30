Sceny na turnieju tenisa w Białorusi. Antyterroryści wkroczyli na kort!

W Polsce o sprawie poinformował Piotr Słonka, znany na X jako BuckarooBanzai. Do zdarzenia doszło na turnieju Daily Premier Tour, który rozgrywany był w Białorusi. "Takie turnieje amatorskie są transmitowane na stronach buków, aby można było je obstawiać" - napisał Słonka.

Akcja wymierzona w nielegalnych bukmacherów

Tym razem turniej został przerwany, a doszło do tego podczas spotkania Anastazji Abramowicz z Anną Sergal. W pewnym momencie na kort wpadli uzbrojeni antyterroryści, którzy wydali zawodniczkom polecenie natychmiastowego opuszczenia placu gry. Następnie jeden z nich podszedł do sędziego meczu i przyparł go do ściany. Po kilkunastu sekundach arbiter został wyprowadzony z ręką wykrzywioną za plecami.

Całą akcję nagrywały kamery, dzięki którym mecze były możliwe do obstawienia w nielegalnych zakładach bukmacherskich. To właśnie w organizatorów owych zakładów wymierzona została cała akcja, która została przeprowadzona na szeroką skalę.

Jak podaje portal Tribuna.com:- "Mecze odbyły się podobno w klubach Avante i Top Spin w Mińsku. Według białoruskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wszystkie 19 osób zatrzymanych w toku śledztwa to pracownicy bukmachera 1xBet, podejrzani o udział w oszustwie na dużą skalę. Od 2021 roku podejrzani rzekomo organizowali ustawione turnieje koszykówki i tenisa zarówno w Białorusi, jak i za granicą, transmitowane na stronie internetowej bukmachera, aby oszukiwać graczy".

Jak donosi Tribuna, przeszukania obiektów sportowych i biur bukmachera w Mińsku i okolicach doprowadziły do znalezienia osprzętu sportowego, dokumentów finansowych, gotówki i kryptowalut o łącznej wartości koło pięciuset tysięcy dolarów. Władze zidentyfikowały ponad dwustu uczestników tego rodzaju nielegalnych turniejów.