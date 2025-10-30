Świątek nagle ogłosiła przed WTA Finals. "Najlepiej spędzony czas"

W pierwszej fazie turnieju w Rijadzie Świątek znalazła się w grupie razem z Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną oraz Madison Keys. Grę rozpocznie 1 listopada od meczu z ostatnią z wymienionych, ale oczywiście Polka przebywa w Arabii Saudyjskiej już od kilku dni. W tym czasie zdążyła już wraz ze sztabem szkoleniowym zwiedzić miasto, czym pochwaliła się na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o największej rybie, jaką złowił: Ten szczupak był ogromny!

"Dzień pozytywnych wibracji. Mój zespół, spektakularne widoki i robienie zdjęć gołębiom" - napisała na Instagramie w poście z galerią zdjęć pokazującą zwiedzanie Rijadu.

Świątek wzięła udział w spotkaniu na rzecz uczestników Olimpiad Specjalnych

Aktywność 24-latki w Rijadzie nie ograniczała się wyłącznie do zwiedzania tego miasta. W kolejnym poście na Instagramie Świątek wraz z Jessicą Pegulą wzięły udział w spotkaniu z dziećmi należącymi do fundacji WTA. Wydarzenie miało na celu wsparcie uczestników Olimpiad Specjalnych. To organizacja pomagająca poprzez sport w rozwoju osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Poza Świątek i Pegulą, w wydarzeniu wzięły udział także Erin Routliffe, Gabriela Dabrowski oraz Caroline Garcia. Zobaczenie razem na korcie Polki i Francuzki było nie lada gratką dla fanów tenisa, gdyż niegdyś obie grały ze sobą w parze deblowej.

"Miałam dziś z wami najlepiej spędzony czas. Tyle radości, czystej pasji i niesamowitej energii" - napisała Świątek na Instagramie.

Ta energia z pewnością przyda się Polce już za dwa dni. Biorąc pod uwagę jej ostatnie wyniki, trudno przewidzieć na co ją stać w Rijadzie.

"Iga Świątek zaserwowała już o ponad sto asów więcej niż w ubiegłym roku, a sezon trwa. Jednak mimo tej zachwycającej statystyki to właśnie serwis wydaje się największym problemem Polki przed WTA Finals, turniejem dla ośmiu najlepszych tenisistek świata" - napisał dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak.