Amerykanin ostrzega Świątek przed WTA Finals. Ta rywalka sprawi jej problemy

Iga Świątek w zbliżającym się, prestiżowym turnieju WTA Finals w Rijadzie zagra w fazie grupowej z Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną i Madison Keys. Na pierwszy ogień zmierzy się z tą ostatnią. Świątek z Keys po raz ostatni zagrały ze sobą w kwietniu. Ćwierćfinał w Madrycie padł łupem Polki. Jak będzie tym razem? Głos zabrał Pat Benson ze "Sports Illustrated".

Madison Keys zagra ze Świątek. "Trzeba pamiętać"

- Rywalizacja ze Świątek w pierwszym meczu po tak długiej przerwie będzie dla niej bardzo trudna. Trzeba jednak pamiętać, że Keys to zawodniczka z najwyższej półki, która w konkretnym dniu może pokonać każdą przeciwniczkę, a po Australian Open wszyscy nauczyliśmy się, żeby nigdy jej nie lekceważyć i nie skreślać - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

O jak długiej przerwie mówi Benson? Madison Keys po raz ostatni wyszła na kort 25 sierpnia, przegrywając w 1/64 finału US Open z Renatą Zarazuą. Czy z tego powodu Świątek będzie wyraźną faworytką starcia? Zapewne tak, ale - jak przekonuje dziennikarz - Amerykanka także ma swoje atuty.

- Madison to silna i potężnie uderzająca tenisistka, co w przeszłości potrafiło sprawiać problemy Idze, która będzie musiała odnaleźć odpowiedni rytm już na początku meczu - dodał.

Problematyczne dla Amerykanki może się okazać z kolei to, że nie grała w hali na twardej nawierzchni od ponad roku. - Choć Świątek prawdopodobnie woli inne warunki, to ma w tym elemencie nad Madison przewagę. Jestem przekonany, że Polka ostatecznie wygra to spotkanie - skwitował dziennikarz.

Mecz Igi Świątek z Madison Keys odbędzie się w sobotę 1 listopada. Kolejnymi rywalkami polskiej tenisistki będą Amanda Anisimova i Jelena Rybakina. Do fazy pucharowej WTA Finals awansują dwie najlepsze zawodniczki z grupy.