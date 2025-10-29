Ostry atak na Wozniacki: "Byłaby to parodia". Dunka nie wytrzymała

Zapewne wielu kibiców tenisa pamięta czasy, gdy Caroline Wozniacki była liderką światowego rankingu WTA. Te czasy dawno już minęły, a 35-letnia Dunka polskiego pochodzenia zmaga się z... krytyką ze strony jednego z dziennikarzy. Zarzuca jej, że nie ogłosiła jednoznacznie końca kariery.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak w takiej lidze jeszcze nie grał. "Wiesz, co zrobiłeś?"

Wozniacki nie czekała. Odpowiedziała dziennikarzowi

"Była liderka światowego rankingu Caroline Wozniacki odpowiedziała na krytykę duńskiego komentatora Petera Bastiansena, który skrytykował byłą mistrzynię Australian Open za to, że nie ogłosiła, czy zdecydowała się zakończyć karierę, czy nie" - napisał portal tenisuptodate.com.

Wozniacki ogłosiła zawieszenie kariery, tłumacząc się ciążą. W lipcu po raz trzeci została mamą. Po ciąży zdecydowała się na kolejną przerwę - nie wiadomo, czy wróci na kort, czy też nie.

Wspomniany portal przywołuje słowa duńskiego komentatora tenisowego. Peter Bastiansen, bo o nim mowa, skrytykował brak jasnego stanowiska Wozniacki wobec swojej kariery.

Duński komentator Bastiansen namawia Wozniacki do ogłoszenia zakończenia kariery. - Nie rozumiem, dlaczego tego nie ogłasza. Dlaczego tego nie robi? Nigdy nie wróci do tenisa na najwyższym poziomie. Ten statek już odpłynął. Dlaczego po prostu tego nie powie? Nie ma w tym nic złego ani nienaturalnego - powiedział. Po chwili dodał:

- Spadnę z krzesła, jeśli ogłosi, że jest gotowa do udziału w Australian Open w styczniu. Byłaby to parodia. Byłoby to po prostu głęboko niepoważne. Nie rozumiem, dlaczego organizatorzy mieliby się nawet zawracać głowę przyznaniem jej dzikiej karty - przyznał sprawozdawca.

Jego słowa nie pozostały bez odpowiedzi. Wozniacki na swoim profilu na Instagramie napisała wprost, że dziennikarz się na nią uwziął.

- Od ponad 20 lat Peter Bastiansen znęca się nade mną i atakuje mnie osobiście w mediach, wypowiadając się na tematy, których nie rozumie - czytamy. Mistrzyni Australian Open z 2018 roku nazwała Bastiansena "klaunem" i zarzuciła mu brak gry na wysokim poziomie.