Wiemy, o której Świątek zagra w WTA Finals. Świetne wieści dla Polaków

"Wtorkowe losowanie nieco się opóźniło, a to z uwagi na korki na ulicach Rijadu, gdzie w dniach 1-8 listopada zostanie rozegrany turniej. Wreszcie jednak wszystko stało się jasne! W fazie grupowej Iga Świątek zmierzy się z Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną oraz Madison Keys. Trudno uznać to zestawienie za łatwą grupę dla Polki" - napisał dziennikarz Sport.pl, Szymon Szczepanik.

O tej godzinie Iga Świątek zagra z Madison Keys

Pierwszą rywalką Polki podczas WTA Finals będzie triumfatorka Australian Open, Madison Keys. Organizatorzy ustalili, że grupa, w której występują Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula oraz Jasmine Paolini, rozegra swoje mecze w niedzielę. Oznacza to, że Świątek w akcji zobaczymy już 1 listopada w sobotę.

O której dokładnie godzinie Świątek i Keys wyjdą na kort? Będzie to pierwszy sobotni mecz gry pojedynczej, ale rozgrywany ogólnie jako drugi w kolejności. Najpierw w spotkaniu deblowym Sara Errani i Jasmine Paolini zmierzą się z Asią Muhammad i Demi Schuurs. Dlatego rozpiska głosi, że rywalizacja obu tegorocznych mistrzyń wielkoszlemowych rozpocznie się nie wcześniej, niż o godzinie 18:00 lokalnego czasu w Rijadzie, co daje godzinę 16:00 czasu polskiego.

Świątek i Keys w tourze grały przeciwko sobie siedem razy. 24-latka w aż pięciu z tych spotkań była lepsza. Ostatni raz w Madrycie, gdzie w pierwszym secie została pokonana do zera w gemach, by następne partie wygrać 6:3, 6:2. Za to Keys triumfowała na wielkoszlemowej scenie, po trzysetowym boju w półfinale Australian Open. Następnie sięgnęła po tytuł w Melbourne.