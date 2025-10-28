Losowano rywalki dla Świątek w WTA Finals. Oto jak zachowała się Polka

Iga Świątek w ostatnim czasie jest mocno aktywna w mediach społecznościowych. Najlepsza polska tenisistka od kilku dni przebywa w Rijadzie, gdzie jest na finiszu przygotowań do rozpoczynającego się 1 listopada WTA Finals. Polka rozegrała m.in. mecz kontrolny z Amandą Anisimovą. I jak się we wtorek okazało, z reprezentantką USA zagra również w fazie grupowej turnieju. Ponadto wiceliderce światowego rankingu przyjdzie się zmierzyć z Jeleną Rybakiną oraz Madison Keys.

Tak Świątek spędza wolne chwile

Na Świątek czekają zatem trzy mocno grające rywalki. 24-latka podeszła do losowania grup WTA Finals z wielkim luzem. W trakcie ceremonii uraczyła kibiców fotografiami z Rijadu na Instagramie, pokazując, że podczas końcówki sezonu świetnie się bawi.

"Klimat wolnego dnia. Zespół, spektakularne widoki i robienie zdjęć gołębiom" - napisała na Instagramie Iga Świątek, publikując przy tym kilka fotografii. Nie brakuje na nich Wima Fissette'a, czy też Darii Abramowicz.

Słodko-gorzkie wspomnienia Świątek z WTA Finals

W tym sezonie Świątek wygrała trzy turnieje. Może nie zanotowała na swoim koncie tyle triumfów co w poprzednich latach, ale sięgnęła po najważniejszy możliwy skalp, wygrywając wielkoszlemowy Wimbledon. A jak w przeszłości wiodło jej się w WTA Finals?

Świątek cztery razy wystartowała w imprezie wieńczącej sezon. Zwyciężyła w niej w 2023 roku, prezentując w Cancun niesamowitą formę. W sezonie 2022 dotarła do półfinału. W latach 2021 i 2024 z kolei odpadała już po fazie grupowej.

W sezonie 2025 nasza tenisistka rozegrała już 76 meczów. Jeśli dotrze podczas WTA Finals co najmniej do półfinału, to na jej koncie pojawi się zawrotne 80 spotkań. Stąd tak ważne jest wykorzystywanie w dobry sposób wolnych chwil od tenisa.