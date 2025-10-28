Fissette zdradził, co imponuje mu w Świątek. "Prawdziwa supermoc"

Iga Świątek oficjalnie nawiązała współpracę z Fissettem 17 października 2024 roku. To oznacza, że WTA Finals będzie pierwszym turniejem, w którym Belg poprowadzi ją już po raz drugi. Poprzednim razem Świątek spisała się nieźle, wygrywając dwa z trzech meczów w grupie. Z racji jednak, że Barbora Krejcikova oraz Coco Gauff miały od niej lepszy bilans setów, Polka nie awansowała do fazy pucharowej w Rijadzie. Teraz nikt nie wyobraża sobie, żeby ponownie dopuściła do takiego scenariusza.

Fissette chwali Świątek. To mu imponuje

WTA Finals będzie niezwykle ważnym turniejem dla duetu Świątek - Fissette, ale Belg na pewno powoli myśli też o wyciąganiu wniosków z całego sezonu i przygotowywaniu planów na kolejny. Niedawno był gościem podcastu "The Inside-In", w którym opowiadał o ostatnich miesiącach pracy z drugą rakietą świata. W pewnym momencie rozmowy stwierdził, co w Świątek imponuje mu szczególnie.

- Jej intensywność na treningach jest dokładnie taka sama jak w meczach. Widziałem to na dobrą sprawę jeszcze zanim zaczęliśmy współpracować. Jednak to, czego naprawdę się od Igi nauczyłem, to sposób, w jaki potrafi zarządzać czasem między występami, zwłaszcza podczas turniejów wielkoszlemowych - powiedział Fissette.

- Po spotkaniach całkowicie się resetuje, idzie do parku, na plażę, po prostu w pełni się odcina - kontynuował Belg. - Dzięki temu potrafi później skoncentrować się tylko na kolejnym spotkaniu. To coś, co z pewnością będę powtarzał swoim przyszłym zawodniczkom. Umiejętność całkowitego wyłączenia się to prawdziwa supermoc - zakończył belgijski trener.

WTA Finals rozpocznie się 1 listopad, a zakończy 8 listopada. Poza Świątek w turnieju wystąpią Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jasmine Paolini, Jessica Pegula, Jelena Rybakina oraz Madison Keys.