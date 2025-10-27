W "Milionerach" padło pytanie o Igę Świątek. Wielka wpadka uczestniczki!

W programie "Milionerzy", który niedawno przeniósł się z TVN-u do Polsatu, uczestnicy odpowiadają na pytania z wiedzy ogólnej w celu wywalczenia miliona złotych, a ich poziom trudności wzrasta wraz ze stawką pieniężną. Co oczywiste, zdarzają się także pytania związane ze sportem. Kilka dni temu jedna z uczestniczek walczyła o 250 000 złotych i została zapytana o to, kiedy podczas wyścigu Formuły 1 pojawia się flaga w biało-czarną szachownicę (na koniec). Odpowiedzieć nie potrafiła i wolała zachować już zdobyte 125 000 zł.

Pytanie o Igę Świątek już na samym początku

W poniedziałek 27 października znów pojawiło się sportowe pytanie, tym razem na znacznie wcześniejszym etapie, bo już na samym początku (stawką było 1000 zł). Związane ono było z Igą Świątek. Brzmiało ono dokładnie "Iga Świątek wygrała Wimbledon, grając piłkami koloru:", a w odpowiedziach były barwy: biała, żółta, niebieska, oraz pomarańczowa.

Uczestniczka odpowiedziała dość pewnie. Urbański miał dla niej złe wieści

Pani Ewa, psycholog i doradczyni zawodowa, której zostało ono zadane, wydawała się dość pewna siebie. - Wiem, że na pewno wygrała. Wiem, że jadła makaron z truskawkami - powiedziała uczestniczka. Po chwili odpowiedziała, iż w tenisie gra się piłkami koloru białego i poprosiła o zaznaczenie takiej właśnie odpowiedzi. Hubert Urbański nie miał wyjścia i musiał się zgodzić, po czym poinformował panią Ewę, że jej odpowiedź jest błędna. W tenisie gra się oczywiście żółtymi piłkami.

Prowadzący schował twarz w dłoniach i stwierdził, że żałuje, że muszą pożegnać się tak wcześnie. - Ja również żałuję - odparła pani Ewa, która odpadła z programu już na pierwszej przeszkodzie. Przypomnijmy, że Iga Świątek wygrała w finale 6:0, 6:0 z Amandą Anisimową i triumfowała w Wimbledonie po raz pierwszy w karierze. Zaś co do odpowiedzi pani Ewy, choć była błędna, to kolor biały jakby nie patrzeć jest związany z londyńskim turniejem. Wszak tamtejszy dress code wymaga od zawodników właśnie białego stroju.