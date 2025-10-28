Sinner spotyka się z jedną z najpiękniejszych na świecie. Oficjalnie potwierdził

3 - tyle turniejów w tym roku wygrał wicelider światowego rankingu, Włoch Jannik Sinner. 24-letni tenisista triumfował w dwóch bardzo prestiżowych imprezach - w Australian Open oraz na Wimbledonie. Miał on nawet szansę na wielkoszlemowy hat-trick, ale po kapitalnym meczu przegrał w pięciu setach 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7(3:7), 6:7(2:7) w finale Rolanda Garrosa z Carlosem Alcarazem (Hiszpania, 1. ATP).

Jannik Sinner spotyka się z jedną z najpiękniejszych kobiet świata

W ostatnią niedzielę Jannik Sinner wygrał turniej na kortach twardych w Wiedniu, rozgrywany w hali. Włoch w finale pokonał 3:6, 6:3, 7:5 Niemca Alexandera Zvereva (3. ATP). Podczas przemówienia po finale Sinner oficjalnie potwierdził swój związek z Lailą Hasanovic.

- Zwracam się do wszystkich tutaj – mojej rodziny, mojej dziewczyny, moich przyjaciół, całego mojego zespołu i tych, którzy oglądają w domu. Bardzo dziękuję za wsparcie - powiedział Sinner.

Lailą Hasanovic to popularna duńska modelka (o bośniackich korzeniach), była finalistka konkursu Miss Universe. Znana jest ze współpracy z markami takimi jak Prada Beauty i Armani Beauty. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 394 tysięcy osób. W kwietniu tego roku Hasanovic rozstała się z synem Mickiem Schumacherem, synem legendy Formuły 1 - Michaelem. Sinner na początku tego roku kiedy rozstał się za to z inną tenisistką - Rosjanką Anną Kalinską. " Widywano go z modelką Larą Lieto, ale nic poważnego z tego nie wyszło. Włoch nie spieszył się z potwierdzeniem związku z Hasanovic. Duńska modelka była widziana na jego meczach na Roland Garros, Wimbledonie i US Open, ale zdecydował się ogłosić ich związek dopiero w Wiedniu" - pisze "Championat".

Rosjanie przypuszczają też, jak Sinner i Hasanovic mogli się poznać. Dodają, że ich związek może być poważny.

"Po nieoczekiwanym rozstaniu w kwietniu 2025 roku Hasanovic i Schumacher usunęli wszystkie wspólne posty w mediach społecznościowych i przestali się obserwować. Później założyli prywatną aplikację randkową, dostępną wyłącznie dla celebrytów i osobowości medialnych. Możliwe, że właśnie w ten sposób Laila poznała Sinnera. Jak długo potrwa romans Sinnera z Hasanoviciem? Trudno powiedzieć, ale publiczne ogłoszenie ich związku świadczy o powadze intencji Jannika i Laili" - dodaje "Championat".