Zmiana w sztabie szkoleniowym Naomi Osaki. "Dziękuję za wszystko"
Naomi Osaka od pewnego czasu współpracuje z Tomaszem Wiktorowskim, z którym już osiągnęła pewne sukcesy. Niedawno japońska tenisistka zakończyła sezon, co oznacza czas na podsumowania i zmiany. Bez tych ostatnich się nie obejdzie. Czterokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema zakończyła współpracę z jednym z trenerów.
Tomasz Wiktorowski i Naomi Osaka
Naomi Osaka (16. WTA) pod koniec lipca nawiązała współpracę z Tomaszem Wiktorowskim, który zastąpił w roli jej trenera Patricka Mouratoglou. Wraz z tym ostatnim do sztabu Japonki dołączył Guillaume Brunoir, który został po przyjściu Polaka. Do teraz.

Naomi Osaka ogłosiła rozstanie z trenerem. "Dziękuję za wszystko"

"Niektóre rozdziały mają zostawić ślad. Od Los Angeles po Osakę, przez każdy kort, każdą sesję, każde wyzwanie. Ciche skupienie, ulotne chwile, niewidoczne wysiłki i śmiech, który dzieliliśmy po drodze. Dumny z pracy, rozwoju i więzi zbudowanej w ciągu tych miesięcy. Wdzięczny za wspólną drogę. Gotowy na kolejny krok" - napisał Brunoir na Instagramie w niedzielę 26 października. W ten sposób ogłosił zakończenie współpracy z tenisistką, dla której był trenerem przygotowania fizycznego.

Rozstanie przebiegło w dobrej atmosferze, o czym może świadczyć również odpowiedź Osaki pod cytowanym wpisem. "Dziękuję za wszystko. Życzę ci wszystkiego najlepszego w tym, co nadejdzie" - skomentowała. 

 

Naomi Osaka zakończyła sezon. Udane miesiące z Tomaszem Wiktorowskim

Brunoir miał zatem wkład w ostatnie sukcesy Japonki, które osiągnęła ona już pod okiem Wiktorowskiego - finał "tysięcznika" w Montrealu, półfinał US Open czy wrześniowy awans na 14. miejsce w rankingu WTA, najwyższe od 2 stycznia 2022 r. (wówczas była 13. pozycja).

Niedawno Naomi Osaka zakończyła sezon. Po awansie do ćwierćfinału turnieju WTA 250 w Osace wycofała się przed ćwierćfinałowym meczem z Jaqueline Cristian (39. WTA) z powodu kontuzji lewego uda.

