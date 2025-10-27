Zmiana w sztabie szkoleniowym Naomi Osaki. "Dziękuję za wszystko"

Naomi Osaka (16. WTA) pod koniec lipca nawiązała współpracę z Tomaszem Wiktorowskim, który zastąpił w roli jej trenera Patricka Mouratoglou. Wraz z tym ostatnim do sztabu Japonki dołączył Guillaume Brunoir, który został po przyjściu Polaka. Do teraz.
"Niektóre rozdziały mają zostawić ślad. Od Los Angeles po Osakę, przez każdy kort, każdą sesję, każde wyzwanie. Ciche skupienie, ulotne chwile, niewidoczne wysiłki i śmiech, który dzieliliśmy po drodze. Dumny z pracy, rozwoju i więzi zbudowanej w ciągu tych miesięcy. Wdzięczny za wspólną drogę. Gotowy na kolejny krok" - napisał Brunoir na Instagramie w niedzielę 26 października. W ten sposób ogłosił zakończenie współpracy z tenisistką, dla której był trenerem przygotowania fizycznego.
Rozstanie przebiegło w dobrej atmosferze, o czym może świadczyć również odpowiedź Osaki pod cytowanym wpisem. "Dziękuję za wszystko. Życzę ci wszystkiego najlepszego w tym, co nadejdzie" - skomentowała.
Brunoir miał zatem wkład w ostatnie sukcesy Japonki, które osiągnęła ona już pod okiem Wiktorowskiego - finał "tysięcznika" w Montrealu, półfinał US Open czy wrześniowy awans na 14. miejsce w rankingu WTA, najwyższe od 2 stycznia 2022 r. (wówczas była 13. pozycja).
Niedawno Naomi Osaka zakończyła sezon. Po awansie do ćwierćfinału turnieju WTA 250 w Osace wycofała się przed ćwierćfinałowym meczem z Jaqueline Cristian (39. WTA) z powodu kontuzji lewego uda.
