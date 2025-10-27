Wszystko jasne! Oto na kogo może trafić Świątek w WTA Finals

Sezon w tenisie powoli dobiega końca. Poznaliśmy już wszystkie zawodniczki, które wezmą udział w nadchodzącym turnieju WTA Finals. O tytuł powalczą: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimowa, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina.
Kazaszka jako ostatnia uzyskała kwalifikację do tego turnieju. To, co zrobiła później wywołało spore poruszenie. Rybakina zdecydowała, że wycofa się z turnieju w Tokio, gdzie awansowała do półfinału. - Przykro mi, że nie mogę dzisiaj zagrać. W tym tygodniu miałam problemy z plecami i nie jestem w stanie dać z siebie wszystkiego - oświadczyła. Zdaniem wielu osób po uzyskaniu tego, co chciała - czyli awansu do WTA Finals - postanowiła sobie zrobić wolne.
WTA Finals odbędzie się w Rijadzie. Tegoroczna edycja tego turnieju rozpocznie się 1 listopada i potrwa do 8 listopada. Osiem najlepszych tenisistek zacznie od zmagań grupowych. Stworzono już podział na koszyki i wiemy już, że Iga Świątek nie trafi na Arynę Sabalenkę w fazie grupowej, gdyż obie znalazły się w pierwszym koszyku. W drugim umieszczono Coco Gauff i Amandę Anisimovą, w kolejnym - Jessicę Pegulę i Jelenę Rybakinę, a w ostatnim znalazły się Madison Keys i Jasmine Paolini.
Co ciekawe w tym sezonie Iga Świątek nie przegrała tylko z jedną zawodniczką - Jeleną Rybakiną. Mierzyły się one w Cincinnati, podczas French Open, WTA Doha oraz United Cup. Wszystkie te pojedynki padły łupem Polki.
Z Aryną Sabalenką Iga Świątek poległa w półfinale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Z Coco gauff Polka poległa w półfinale turnieju WTA Madryt oraz na początku stycznia w United Cup. Jeśli chodzi o Amandę Anisimovą, raszynianka ma słodko-gorzkie wspomnienia, bo najpierw ją rozbiła 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu, a następnie poległa w następnym bezpośrednim starciu w ćwierćfinale US Open 4:6, 3:6.
Podobną sytuację Iga Świątek ma z Madison Keys. Polka przegrała w półfinale Australian Open 7:5, 1:6, 6:7, ale później zrewanżowała się jej w ćwierćfinale turnieju WTA w Madrycie, wygrywając 0:6, 6:3, 6:2.
W tym sezonie Iga Świątek mierzyła się tylko raz z Jessicą Pegulą - miało to miejsce podczas jej pierwszego finału w tym sezonie w Bad Homburg. Amerykanka wygrała tamto starcie 6:4, 7:5 i zgarnęła trofeum sprzed jej nosa.
Jeśli chodzi o Jasmine Paolini, to Iga Świątek mierzyła się z nią niedawno w ćwierćfinale w Wuhan. Górą - dość niespodziewanie - była Włoszka, która rozprawiła się z Polką 6:1, 6:2. Wcześniej 29-latka musiała uznać wyższość Polki w Cincinnati i Bad Homburg.
Nie wiadomo, kiedy odbędzie się losowanie grup. Media podają, że może to być w dniach 29 - 30 października.
