Iga Świątek (2. WTA) już jakiś czas temu zakwalifikowała się do kończącego sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie. Poza Polką w rywalizacji singlistek zagra jeszcze siedem tenisistek. Wiadomo, kiedy poznają one drogę do tytułu.

Wtedy Iga Świątek pozna przeciwniczki w fazie grupowej WTA Finals

Turniej Mistrzyń zaczyna się od rywalizacji grupowej - osiem zawodniczek zostaje podzielonych na cztery koszyki, a następnie rozlosowanych do dwóch grup. Włoski dziennikarz Lorenzo Fares ogłosił w serwisie X, że losowanie odbędzie się we wtorek 28 października w godzinach południowych.

"Ceremonia losowania drabinki WTA Finals 2025 jutro o godzinie 18:30 czasu lokalnego (godz. 16:30 w Polsce). To by się zgadzało z poprzednim rokiem, bo wówczas 'przecieki' z losowania też zaczęły się pojawiać około godz. 17:00 w Polsce" - napisał Daniel Topczewski. W minionym roku zmagania najlepszych tenisistek również odbywały się w stolicy Arabii Saudyjskiej.

Iga Świątek w fazie grupowej WTA Finals na pewno uniknie jednej tenisistki

Polska tenisistka zajęła drugie miejsce w rankingu WTA. Przez to w losowaniu znajdzie się w pierwszym koszyku, obok Aryny Sabalenki i na nią będzie mogła trafić dopiero w fazie pucharowej. Tam zagrają po dwie najlepsze zawodniczki z obu grup.

Turniej WTA Finals rozpocznie się w sobotę 1 listopada i potrwa do 8 listopada. Mecze będą rozgrywane w hali King Saud University Indoor Arena.