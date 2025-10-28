Ojciec Muska poleciał do Rosji. Oto co powiedział o Rosjanach

Nie od dziś wiadomo, że klan Musków przychylnym okiem spogląda na Rosję, a utrzymywanie dobrych stosunków z Władimirem Putinem jest niezwykle ważne. Widać to zwłaszcza po medialnych zachowaniach Elona, ale biznesy na wschodzie z wielką chęcią prowadzi również jego ojciec, Errol.

Obecnie Errol Musk spędza obecnie czas w stolicy Tatarstanu, Kazaniu. W wolnej chwili wybrał się hokejowy mecz lokalnej drużyny w ramach rozgrywek KHL. Po spotkaniu porozmawiał z dziennikarzami. Jeden z nich zapytał się o to, których Rosjan może znać przeciętny Amerykanin.

Kogo znają w USA? Putin, Ławrow i... Kurnikowa.

- Których Rosjan zna każdy w Stanach Zjednoczonych? Wymieniłbym prezydenta Putina oraz Siergieja Ławrowa [ministra spraw zagranicznych Rosji - przyp. red.]. Oni są nie tylko znani, ale też dobrze traktowani. W Ameryce wiele osób ich szanuje. A kogo oprócz polityków? Wielu Amerykanów zna rosyjskich tenisistów. Numerem jeden w Stanach jest Anna Kurnikowa, choć już dawno temu skończyła ze sportem. Tak, w Rosji są naprawdę mocni tenisiści. - powiedział Musk.

Widać jak na dłoni, że Errol Musk nie jest na bieżąco z rosyjskim tenisem. Skoro był w stanie wymienić jedynie nazwisko Kournikowej, która karierę zakończyła przeszło dwie dekady temu... A przecież wśród mężczyzn w światowej czołówce od lat miesza Daniił Miedwiediew. Ciężko też było przeoczyć błyskawiczne wdarcie się Mirry Andrejewej do najlepszej dziesiątki rankingu WTA - przez chwilę zajmowała piątą lokatę.