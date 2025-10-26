Partner Igi Świątek ma problemy. "Przepraszam"

Sezon powoli dobiega końca - najlepsi tenisiści i tenisistki przygotowują się do listopadowych finałów. Ci, którzy nie zakwalifikowali się od nich, walczą o punkty w zaplanowanych turniejach. W tej kampanii dużo się działo, było sporo niespodzianek oraz nowych formatów, takich jak podczas US Open, gdzie w mikście wzięła udział m.in. Iga Świątek, która rywalizowała z Casperem Ruudem. Przegrali oni wówczas w finale z Sarą Errani i Andreą Vavassorim.

Casper Ruud zwrócił się do kibiców. Chodzi o jego problemy w Bazylei

Kiedy Iga Świątek regeneruje siły przed WTA Finals, jej były partner z drużyny walczył podczas turnieju ATP 500 w Bazylei. Szło mu nieźle, bo awansował do ćwierćfinału, po triumfach ze Stanem Wawrinką i Quentinem Halysem.

O półfinał Norweg (11. ATP) mierzył się z niżej notowanym Hiszpanem Alejandro Davidovichem-Fokiną (18. ATP). Od początku to ten drugi dominował. Miał nawet po trzy break pointy w trzecim i siódmym gemie, ale ich nie wykorzystał. Ostatecznie udało mu się dopiąć swego w tie-breaku, w którym szybko odskoczył na 6:0, by zatriumfować 7:1.

Z Casperem Ruudem było coś nie tak. Pokazał to nawet wynik w tie-breaku. Kibice mogli myśleć, że to chwilowe problemy, dołek formy. Jednak problem okazał się poważniejszy i po pierwszej partii Norweg skreczował. Później wysłał wiadomość do swoich kibiców za pośrednictwem Instagrama.

"Nie na takie zakończenie liczyłem w Bazylei, ale gratulacje dla Alejandro. Przepraszam kibiców, czasem trzeba posłuchać swojego ciała. Czas na regenerację i przygotowania do Paryża" - napisał na Instagramie.

Casper Ruud zgłosił się do prestiżowego turnieju rangi ATP 1000 - Paris Masters, który odbędzie się w dniach od 27 października do 2 listopada. Niestety w kwalifikacjach z rywalizacji odpadł Kamil Majchrzak po prawie trzygodzinnym thrillerze. Pokonał go Jesper de Jong.