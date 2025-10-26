Ostro. Tak Navratilova nazwała człowieka Trumpa

Legenda tenisa znana jest z tego, że ostro krytykuje politykę Donalda Trumpa. Frustracji nie kryła również po ostatnich wypowiedziach doradcy Białego Domu Stephena Millera. Ten stwierdził, że dzięki Trumpowi doszło do odrodzenia USA. - Powiem tylko, panie prezydencie, że ten kraj umrze bez pana. (...) To był kraj na skraju śmierci. I tylko pan go uratował - przyznał.

Navratilova uderzyła w człowieka Trumpa. "Pieprzony faszysta"

Błyskawicznie na te słowa zareagowała Navratilova, która zwróciła uwagę, że kraj istnieje od 250 lat. Nie rozumie ona, skąd bierze się poparcie dla Trumpa. "Ten kraj ma się dobrze od 250 lat... To proces, który Trump niszczy w pojedynkę" - przekazała, dodając, że nie tylko ona ma takie zdanie, ale setki milionów ludzi.

Kiedy Miller zagroził aresztowaniem gubernatora Illinois - J.B. Pritzkera - zarzucając mu utrudnianie egzekwowania federalnych przepisów imigracyjnych, Navratilova nie wytrzymała. "Piep....y faszysta" - napisała Navratilova na portalu X. Kiedy jeden z komentujących odpisał jej, żeby "nauczyła się, co to słowo oznacza", ta nie pozostała dłużna. "Cóż za idiotyczna wypowiedź. Dzięki za wykład. Moi rodzice i dziadkowie przeżyli II wojnę światową. Spróbuj jeszcze raz z lekcją historii" - oznajmiła.

Navratilova to aż 18-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych w singlu. W deblu miała jeszcze więcej triumfów, bo aż 31.