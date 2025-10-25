Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Sensacyjna decyzja Rybakiny. Od razu spadły na nią gromy
Jelena Rybakina jako ostatnia tenisistka zakwalifikowała się do listopadowego WTA Finals. Tuż po tym, jak tego dokonała, postanowiła zrezygnować z gry w półfinale zawodów Tokio. Kazaszka tłumaczyła tę decyzję problemami z plecami, ale nie wszyscy kibice jej wierzą. "Co za g**niana wymówka" - czytamy w social mediach.
Jelena Rybakina
Fot. REUTERS/Manami Yamada

Przez długi czas wydawało się, że skład WTA Finals uzupełni Mirra Andriejewa. Rosjanka nie przystąpiła jednak do zawodów WTA 500 w Tokio, co wykorzystała właśnie Rybakina. 26-latka świetnie radziła sobie na japońskich kortach i uzyskała przepustkę do prestiżowego turnieju. Tuż przed meczem półfinałowym z Lindą Noskovą 26-latka zaskoczyła jednak wszystkich.

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Rybakina na celowniku. Kibice jej nie wierzą

Kazaszka postanowiła w sobotę wycofać się dalszej gry w turnieju w Tokio. - Przykro mi, że nie mogę dzisiaj zagrać. W tym tygodniu miałam problemy z plecami i nie jestem w stanie dać z siebie wszystkiego. Jestem zawiedziona, że moi fani nie będą mieli okazji oglądać mnie na korcie, ale mam nadzieję, że spotkamy się za rok - przekazała w oświadczeniu opublikowanym na koncie WTA.

ZOBACZ TEŻ: Fissette ujawnił całą prawdę o Świątek! Wielu mówiło o tym głośno

Czy jednak 26-latka faktycznie złapała kontuzję? Wielu kibiców jej nie wierzy, twierdząc, że Rybakina chce po prostu zrobić sobie dłuższe wolne przed WTA Finals. W social mediach pojawiła się fala negatywnych komentarzy kierowanych w jej stronę. "Co za g**niana wymówka. Tuż po uzyskaniu kwalifikacji do WTA Finals" - napisał jeden z kibiców. "Przepraszam, ale to nieprofesjonalne. Graj w tym turnieju" - stwierdził inny. "Nie musiała szukać wymówek. Mogła po prostu powiedzieć, że oszczędza energię WTA Finals" - czytamy na portalu "X".

WTA Finals rozpocznie się 1 listopada i potrwa do 8 listopada. Poza Rybakiną w turnieju w Rijadzie wystąpią Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jasmine Paolini oraz Madison Keys.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?