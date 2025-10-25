Sensacyjna decyzja Rybakiny. Od razu spadły na nią gromy

Przez długi czas wydawało się, że skład WTA Finals uzupełni Mirra Andriejewa. Rosjanka nie przystąpiła jednak do zawodów WTA 500 w Tokio, co wykorzystała właśnie Rybakina. 26-latka świetnie radziła sobie na japońskich kortach i uzyskała przepustkę do prestiżowego turnieju. Tuż przed meczem półfinałowym z Lindą Noskovą 26-latka zaskoczyła jednak wszystkich.

Rybakina na celowniku. Kibice jej nie wierzą

Kazaszka postanowiła w sobotę wycofać się dalszej gry w turnieju w Tokio. - Przykro mi, że nie mogę dzisiaj zagrać. W tym tygodniu miałam problemy z plecami i nie jestem w stanie dać z siebie wszystkiego. Jestem zawiedziona, że moi fani nie będą mieli okazji oglądać mnie na korcie, ale mam nadzieję, że spotkamy się za rok - przekazała w oświadczeniu opublikowanym na koncie WTA.

Czy jednak 26-latka faktycznie złapała kontuzję? Wielu kibiców jej nie wierzy, twierdząc, że Rybakina chce po prostu zrobić sobie dłuższe wolne przed WTA Finals. W social mediach pojawiła się fala negatywnych komentarzy kierowanych w jej stronę. "Co za g**niana wymówka. Tuż po uzyskaniu kwalifikacji do WTA Finals" - napisał jeden z kibiców. "Przepraszam, ale to nieprofesjonalne. Graj w tym turnieju" - stwierdził inny. "Nie musiała szukać wymówek. Mogła po prostu powiedzieć, że oszczędza energię WTA Finals" - czytamy na portalu "X".

WTA Finals rozpocznie się 1 listopada i potrwa do 8 listopada. Poza Rybakiną w turnieju w Rijadzie wystąpią Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jasmine Paolini oraz Madison Keys.