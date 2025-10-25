Iga Świątek już wie. Oto na kogo może trafić Polka w WTA Finals

To moment sezonu, na który często czekają fani tenisa. Turniej WTA Finals wieńczy minione miesiące i jest okazją do zmierzenia się najlepszych ośmiu zawodniczek sezonu. Eksperci zgodnie uważają, że to - obok czterech wielkoszlemowych turniejach - najważniejsze wydarzenie w kalendarzu. Przed tegorocznymi zmaganiami, które odbędą się w dniach 1-8 listopada w Rijadzie, mamy już coraz mniej niewiadomych. Poznaliśmy koszyki.

Świątek zagra w WTA Finals. Oto możliwe rywalki

Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini i Jelena Rybakina. Tak wygląda tegoroczna stawka WTA Finals. To turniej specyficzny, bowiem tenisistki podzielone zostaną na dwie grupy po cztery zawodniczki. Dwie najlepsze z każdej z grup awansują do półfinałów. Tam system jest już dobrze znany - zwyciężczynie zagrają w finale.

Jak wyglądają scenariusze przed rozpoczęciem turnieju? Profil "Z kortu - informacje tenisowe" na portalu X przedstawił dwa możliwe warianty. Tenisistki przed losowaniem grup podzielone zostaną na koszyki. Pierwsza i druga najwyżej sklasyfikowana będzie w pierwszym koszyku, trzecia i czwarta w drugim, piąta i szósta w trzecim, a siódma i ósma w czwartym.

To sprawia, że Iga Swiątek i Aryna Sabalenka - wiceliderka i liderka światowych list - na 100% nie zagrają ze sobą w fazie grupowej. Zmierzą się ze sobą dopiero w fazie pucharowej - oczywiście jeśli obie wyjdą ze swoich grup. Analogicznie sytuacja ma się z Coco Gauff i Amandą Anisimovą, które znajdą się w drugim koszyku.

Nieco więcej zamieszania jest przy okazji trzeciego i czwartego koszyka. Dlaczego? Wszystko zależy od tego, jak zachowa się WTA.

"W najbliższym notowaniu rankingu, organizacja WTA powinna odjąć kolejne punkty zawodniczkom za niewypełnienie limitu sześciu obowiązkowych turniejów rangi WTA 500. Jeśli taka kara dopadnie Madison Keys, wówczas Amerykanka straci 60 pkt i spadnie na 7. miejsce w zestawieniu Race z dorobkiem 4335 pkt. To od razu wpłynie na jej miejsce w koszyku przed losowaniem. Na 6. pozycji znalazłaby się wówczas Jelena Rybakina, mająca 4350 pkt" - napisał wspomniany wcześniej profil. Dodał jednocześnie o zwyczaju panującym podczas WTA Finals.

Zawodniczka z pierwszego koszyka na początek fazy grupowej rozgrywa mecz z rywalką z czwartego koszyka. To oznacza, że Iga Świątek najpewniej zmierzy się z Jasmine Paolini lub z kimś z dwójki Rybakina/Keys - w zależności od tego, jaką decyzję podejmie WTA.

A jak do tej pory wyglądały losy Świątek w turniejach WTA Finals? To będzie dla niej już piąty występ w tych prestiżowych zmaganiach. Zadebiutowała w 2021 roku, gdy trafiła do grupy z Marią Sakkari, Aryną Sabalenką i Paulą Badosą. Przegrała dwa pierwsze mecze i pokonała tylko Hiszpankę. Takie wyniki nie pozwoliły jej na awans z grupy.

Rok później Świątek przeszła przez fazę grupową jak burza. Wygrała z Coco Gauff, Caroline Garcią i Darią Kasatkiną, nie tracąc seta. W półfinale przegrała jednak z Aryną Sabalenką. Zdecydowanie najbardziej udany był dla Polki turniej w 2023 roku.

Świątek w grupie znów wygrała wszystkie mecze - z Marketą Vondrousovą, Coco Gauff i Ons Jabeur, w półfinale zdeklasowała Arynę Sabalenkę (6:3, 6:2) Arynę Sabalenkę, a w finale rozbiła 6:1, 6:0 Jessicę Pegulę. W całym turnieju nie straciła seta.

W ostatnim występie - w 2024 roku - Świątek miała wielkiego pecha. Wygrała dwa pierwsze mecze fazy grupowej, ale porażka z Coco Gauff zamknęła jej drzwi do awansu do fazy pucharowej. Amerykanka w tym roku będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem.

Warto dodać, że od 11 lat nikt nie obronił tytułu na WTA Finals. Ostatnią zawodniczką, której się to udało była Serena Williams - dominatorka z lat 2012-2014, gdy trzykrotnie turniej padał jej łupem. Przypomnijmy, że w 2015 roku zwyciężczynią WTA Finals została Agnieszka Radwańska.

Koszyki WTA Finals 2025:

I koszyk: Aryna Sabalenka, Iga Świątek

II koszyk: Coco Gauff, Amanda Anisimova

III koszyk: Jessica Pegula, Madison Keys*

IV koszyk: Jamsine Paolini, Jelena Rybakina

* Keys wciąż może znaleźć się w IV koszyku. W jej miejsce do III wskoczyłaby tak to Rybakina.