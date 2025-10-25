Była 4:30 nad ranem. Decyzja Rybakiny poruszyła światem

Wczoraj w Tokio Jelena Rybakina wygrała z Kanadyjką Victorią Mboko 6:3, 7:6(4). Mecz ten miał daleko idące implikacje, bo po zwycięstwie Kazaszka dołączyła jako ostatnia do gwiazdorskiej ostatniego turnieju sezonu - WTA Finals. Z grona kwalifikantek wyrzuciła Mirrę Andriejewą.

Ostatni czas był dla Rybakiny niezwykle pracowity. Tylko w październiku wzięła udział w trzech turniejach WTA, i w każdym z nich musiała zajść daleko by wykorzystać kompletną zapaść Andriejewej. Kazaszka w Wuhan dotarła do ćwierćfinału, gdzie uległa Arynie Sabalence. Następnie w Ningbo zwyciężyła cały turniej, a w Tokio wygrała dwa pierwsze mecze. To okazało się wystarczające.

Kazaszka poczuła jednak, że rozegranie tylu spotkań w tak krótkim czasie jest zbyt dużym obciążeniem. Wiadomość gruchnęła o 4:32. Jelena Rybakina wycofuje się z turnieju w Tokio!

"Przykro mi, że nie mogę dzisiaj zagrać. W tym tygodniu miałam problemy z plecami i nie jestem w stanie dać z siebie wszystkiego. Jestem zawiedziona, że moi fani nie będą mieli okazji oglądać mnie na korcie, ale mam nadzieję, że spotkamy się za rok" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na koncie WTA.

Oznacza to, że Linda Noskova bez gry awansowała do finału w Tokio. Dla Czeszki jest to drugi tak dobry występ w ostatnich tygodniach. W rozgrywanym na przełomie września i października turnieju WTA w Pekinie również dotarła do finału, po drodze pokonując między innymi Qinwen Zheng i Jessicę Pegulę. W imprezie zatriumfowała Amanda Anisimowa, ale Noskova i tak miała powody do zadowolenia - awansowała wtedy o 10 miejsc w rankingu. Teraz uplasuje się jeszcze wyżej. W najnowszym zestawieniu zajmie co najmniej 14 lokatę - najlepszą w swojej karierze.