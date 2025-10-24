Powrót na stronę główną
Stało się! Świątek poznała ostatnią rywalkę na WTA Finals!
Skład zamykającego sezon turnieju WTA Finals został wyłoniony! Ostatnią kwalifikantką została Jelena Rybakina. Jeszcze kilka tygodni temu niemal pewna tego była Mirra Andriejewa, jednak Kazaszka skorzystała z nieobecności głównej rywalki w Tokio i wyprzedziła ją w rankingu na ostatniej prostej zmagań. Dziś pokonała Kanadyjkę Victorię Mboko 6:3, 7:6(4) i awansowała do półfinału japońskiej imprezy.
Jelena Rybakina
Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że tylko kataklizm może odebrać Mirrze Andriejewej kwalifikację do singlowego turnieju WTA Finals - Rosjanka od niemal miesiąca była pewna gry w deblu. Ten kataklizm nastąpił. 18-latka szokująco odpadła z turniejów w Wuhan i Ningbo w pierwszych meczach, a w Tokio... w ogóle się nie pojawiła - nie otrzymała wizy na wjazd do Japonii.

To otworzyło drzwi Jasmine Paolini - która w Chinach dwa razy zagrała w półfinale - oraz Jelenie Rybakinie. Kazaszka zwyciężyła w Ningbo, a na turniej w Tokio miała jasno określony cel - awansować do półfinału. W meczu decydującym o udziale w kończącym sezon turnieju przeciwniczką była Victoria Mboko. Kanadyjka w sierpniu pokonała Rybakinę, więc nie mogło być mowy o łatwej przeprawie. 

Pierwszy set przebiegał pod dyktando Rybakiny. Największą różnicę zrobił drugi serwis, który kompletnie nie wychodził Mboko. Kazaszka wykorzystała jeden z dwóch breakpointów, sama nie dała się przełamać i zwyciężyła w pierwszej partii 6:3, zbliżając się do kwalifikacji do WTA Finals.

W drugim secie Mboko postawiła mocniejsze warunki, choć wciąż zawodził jej drugi serwis. Obie tenisistki utrzymywały kolejne gemy serwisowe, jednak Kanadyjka miała piłkę setową na 7:5. Nie wykorzystała tej szansy, Rybakina wygrała tego gema, a następnie zwyciężyła w tie-breaku 7:4, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.

Pełen skład WTA Finals

Tym samym Jelena Rybakina zapewniła sobie - jako ostatnia, ósma tenisistka - udział w WTA Finals. Pozostała jeszcze kwestia jej rozstawienia w tym turnieju. Jeżeli Kazaszka pokona w tokijskim półfinale Lindę Noskovą, będzie rozstawiona z numerem szóstym, wyprzedzając Madison Keys. Jeśli się to nie stanie, to Amerykanka zachowa swoje rozstawienie, a Rybakina zagra rozstawiona jako siódma.

Skład turnieju WTA Finals został więc wyłoniony. Oprócz Igi Świątek w Rijadzie zagrają: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimowa, Madison Keys, Jessica Pegula, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina. Zmagania w fazie grupowej rozpoczną się 1 listopada, a ostatni finał sezonu rozegrany zostanie tydzień później. 

