Stało się! Świątek poznała ostatnią rywalkę na WTA Finals!

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że tylko kataklizm może odebrać Mirrze Andriejewej kwalifikację do singlowego turnieju WTA Finals - Rosjanka od niemal miesiąca była pewna gry w deblu. Ten kataklizm nastąpił. 18-latka szokująco odpadła z turniejów w Wuhan i Ningbo w pierwszych meczach, a w Tokio... w ogóle się nie pojawiła - nie otrzymała wizy na wjazd do Japonii.

REKLAMA

Zobacz wideo Pewne zwycięstwo BOGDANKI LUK Lublin na starcie sezonu 2025/26. Marcin Komenda wybrany MVP spotkania

To otworzyło drzwi Jasmine Paolini - która w Chinach dwa razy zagrała w półfinale - oraz Jelenie Rybakinie. Kazaszka zwyciężyła w Ningbo, a na turniej w Tokio miała jasno określony cel - awansować do półfinału. W meczu decydującym o udziale w kończącym sezon turnieju przeciwniczką była Victoria Mboko. Kanadyjka w sierpniu pokonała Rybakinę, więc nie mogło być mowy o łatwej przeprawie.

Pierwszy set przebiegał pod dyktando Rybakiny. Największą różnicę zrobił drugi serwis, który kompletnie nie wychodził Mboko. Kazaszka wykorzystała jeden z dwóch breakpointów, sama nie dała się przełamać i zwyciężyła w pierwszej partii 6:3, zbliżając się do kwalifikacji do WTA Finals.

W drugim secie Mboko postawiła mocniejsze warunki, choć wciąż zawodził jej drugi serwis. Obie tenisistki utrzymywały kolejne gemy serwisowe, jednak Kanadyjka miała piłkę setową na 7:5. Nie wykorzystała tej szansy, Rybakina wygrała tego gema, a następnie zwyciężyła w tie-breaku 7:4, wykorzystując pierwszą piłkę meczową.

Pełen skład WTA Finals

Tym samym Jelena Rybakina zapewniła sobie - jako ostatnia, ósma tenisistka - udział w WTA Finals. Pozostała jeszcze kwestia jej rozstawienia w tym turnieju. Jeżeli Kazaszka pokona w tokijskim półfinale Lindę Noskovą, będzie rozstawiona z numerem szóstym, wyprzedzając Madison Keys. Jeśli się to nie stanie, to Amerykanka zachowa swoje rozstawienie, a Rybakina zagra rozstawiona jako siódma.

Skład turnieju WTA Finals został więc wyłoniony. Oprócz Igi Świątek w Rijadzie zagrają: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimowa, Madison Keys, Jessica Pegula, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina. Zmagania w fazie grupowej rozpoczną się 1 listopada, a ostatni finał sezonu rozegrany zostanie tydzień później.