"Niekończąca się walka Igi Świątek". Cały świat mówi o największym problemie

"Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też 'fani'" - tak Iga Świątek (2. WTA) podsumowała hejterskie komentarze, jakie zalewają ją po przegranych meczach. Nie tylko ją to dotyka.

Iga Świątek oraz inne gwiazdy tenisa hejtowane w sieci. "Coraz poważniejszy problem"

"Największy problem kobiecego tenisa, o którym nikt nie mówi: niekończąca się walka Igi Świątek, Coco Gauff i innych z nadużyciami w mediach społecznościowych" - tak serwis sportskeeda.com opisuje tę sytuację. Wspomniane nadużycia "ze strony hazardzistów i obstawiających stanowią coraz poważniejszy problem w sporcie, a tenis kobiecy jest tego znakomitym przykładem". Ostatnio Świątek, Gauff (3. WTA), Linda Noskova (17. WTA) czy Eva Lys (50. WTA) zabrały głosy w sprawie tego, "jak wpływa to na ich psychikę".

Następnie przypomniano, że WTA podejmowała kroki w tej sprawie. W zeszłym roku przeprowadziła badanie przy użyciu Threat Matrix, narzędzia firmy Signify Group, z którego raport został opublikowany cztery miesiące temu.

"Przeanalizowano 1,6 miliona postów i komentarzy w 40 językach. Według WTA zweryfikowano, że około 8 tys. postów i komentarzy z 4,2 tys. kont zawierało 'obraźliwe, agresywne i groźne treści', a ponad 40 proc. sprawców stanowili rozgniewani hazardziści" - czytamy.

Oto co WTA i ITF robią w celu poprawy bezpieczeństwa tenisistek

W związku z tym organizacja kobiecego tenisa oraz ITF podjęły wspólne działania, "zgłaszając ok. 15 przypadków krajowym organom ścigania i zakazując kilku osobom wstępu na mecze. Jednak pomimo tych wysiłków, nadużycia nadal występują, a kilka wydarzeń budzi ostatnio obawy o bezpieczeństwo zawodniczek".

Co można z tym zrobić? "Kluczowe jest zaostrzenie przepisów dotyczących hazardu i regulacja platform przez organy zarządzające tenisem" - zaznaczono. A to nie wszystko. "ITF i WTA ujawniły, że usługa Threat Matrix, wyposażona w zaawansowaną sztuczną inteligencję, pomoże w śledzeniu ('sprawców' - red.) i będzie dostępna dla tenisistów na wszystkich najważniejszych turniejach, w tym ATP. Jednak prace nad nią wciąż trwają" - zakończono.

Kolejnych kroków można się spodziewać zapewne bliżej startu kolejnego sezonu. W tym Iga Świątek zagra jeszcze w WTA Finals, które odbędą się w dniach 1-8 listopada w Rijadzie.