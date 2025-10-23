3 - tyle tytułów rangi WTA zdobyła w kończącym się sezonie Iga Świątek (2. WTA), która potwierdza status jednej z najlepszych tenisistek świata. Osiągnięcia sportowe przekładają się również na wartość marketingową.

Iga Świątek wśród najbardziej wartościowych sportowców na świecie

Polka znalazła się w rankingu najbardziej wartościowych marketingowo sportowców świata w 2025 r., przygotowanym przez redakcję SportsPro. Na którym miejscu? 40., jako jedna z zaledwie sześciu gwiazd tenisa i jedna z trzech zawodniczek touru WTA w Top 50 zestawienia.

Spośród tenisistów najwyższą pozycję, bo 10., zajęła Coco Gauff (3. WTA). Między nią a najniżej notowaną z tego grona Świątek znaleźli się: Novak Djoković (5. ATP), Carlos Alcaraz (1. ATP), Jannik Sinner (2. ATP) oraz Aryna Sabalenka (1. WTA).

Ranking najbardziej wartościowych marketingowo sportowców wg SportsPro:

1. Lewis Hamilton (Formuła 1, Wielka Brytania)

2. Simone Biles (gimnastyka, Stany Zjednoczone)

3. Ilona Maher (rugby, Stany Zjednoczone)

4. Stephen Curry (koszykówka, Stany Zjednoczone)

5. Cristiano Ronaldo (piłka nożna, Portugalia)

...

10. Coco Gauff (tenis, Stany Zjednoczone)

15. Novak Djoković (tenis, Serbia)

18. Carlos Alcaraz (tenis, Hiszpania)

21. Jannik Sinner (tenis, Włochy)

27. Aryna Sabalenka (tenis, Białoruś)

40. Iga Świątek (tenis, Polska)

Na jakiej podstawie przygotowano ranking? Każdy sportowiec mógł zgarnąć maksymalnie 100 punktów za wartość marketingową w trzech obszarach - siła marki (maks. 35 pkt), całkowity rynek adresatów (35 pkt) oraz ekonomika (30 pkt).

Co do kwestii czysto sportowych, to Igi Świątek aktualnie przygotowuje się do turnieju WTA Finals, który zostanie rozegrany w dniach 1-8 listopada w Rijadzie.