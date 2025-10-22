Ostatni wywiad Marty Kostiuk odbił się szerokim echem w środowisku. Dotyczył on rywalizacji z Igą Światek i Aryną Sabalenką oraz... testosteronu. - Kiedy grałam przeciwko Idze, nie byłam na to kompletnie gotowa. Miało to miejsce rok temu i ona była bardzo mocna. Przeciwko Sabalence wiem natomiast, że to zawsze będzie ciężka bitwa. Mam umiejętności, ale na koniec, one są ode mnie znacznie większe, znacznie wyższe i znacznie silniejsze - mówiła. - Każdy z nas ma swoją biologiczną strukturę. Niektórzy mają wyższy poziom testosteronu, inni niższy. To po prostu natura. Czuję, że jestem od nich mniejsza - dodawała.

Ukraińcy piszą o skandalu po słowach Kostiuk

Te słowa odbiły się szerokim echem i na całym świecie o tym piszą. Ukraiński serwis 112.ua nazwał to wprost: "skandalem w świecie tenisa". "Ten komentarz zrobił wrażenie, ponieważ kwestia poziomu testosteronu w sporcie zawsze była i pozostaje dość drażliwa. Słowa Kostiuk wywołały dyskusję na temat etycznych aspektów współczesnego sportu i równości szans wśród zawodniczek" - dodano.

"Fala krytyki i poparcia, jaka pojawiła się po tych wypowiedziach, wskazuje na istotność problemu dopingu w sporcie zawodowym. Wraz ze wzrostem popularności tenisa, takie oskarżenia mogą mieć poważne konsekwencje dla reputacji i kariery sportowców" - twierdzi serwis.

Dziennikarze skonfrontowali tenisistkę z konkretnymi liczbami

Francuskojęzyczny serwis 7sur7.be stwierdza, że to zaskakujące i zauważa, że Ukrainka, która ma 175 cm wzrostu - jest tylko o centymetr niższa od Igi Świątek. "Sabalenka, mierząca 182 cm, jest rzeczywiście nieco wyższa, ale rzut oka na resztę zawodniczek z czołowej dziesiątki pokazuje, że jej wybór celów jest co najmniej wątpliwy" - czytamy.

Ponadto dziennikarze wskazali, że Amanda Anisimova (180 cm wzrostu), Jelena Rybakina (184 cm), czy Madison Keys (178 cm) też są wyższe od Ukrainki, ale nie zostały przez nią wymienione.

Z kolei "Daily Mail" nie ma pojęcia, w jaki sposób Marta Kostiuk doszła do takiego wniosku nt. poziomu testosteronu. "Jej komentarze z pewnością wywołają poruszenie wśród niektórych osób" - twierdzi serwis.

Zdaniem brytyjskich dziennikarzy "niższe zawodniczki są w stanie rywalizować na najwyższym poziomie". Dla przykładu podali Coco Gauff, która jest trzecia na świecie w rankingu WTA, czy też Jessicę Pegulę (5. WTA), która ma 170 cm i Jasmine Paolini (6. WTA), która mierzy 163 cm. "Gauff wygrała French Open na początku tego roku, pokonując Sabalenkę w finale" - przypomniano.

"The Sun" zaznacza, że Kostiuk "nie przedstawiła żadnych dowodów ani uzasadnionych podstaw na poparcie swojego prowokacyjnego twierdzenia o 'testosteronie'" - czytamy.

Media: Aryna Sabalenka odpowiedziała Marcie Kostiuk?

Serwis też uważa, że "odpowiedzią" Aryny Sabalenki na te komentarze były zdjęcia z wakacji w bikini u boku Pauli Badosy. "Bardzo potrzebny mi był dzień z moją najlepszą przyjaciółką" - czytamy.

"The Telegraph" już pisze o wielkim poruszeniu w... mediach społecznościowych. "Między innymi dlatego, że testosteron stał się przedmiotem debaty na temat tego, czy zawodniczki transseksualne i z zaburzeniami rozwoju płciowego (DSD) powinny mieć prawo do rywalizacji w sporcie kobiet" - czytamy.

Ktoś inny pisał, że to "najgłupsza wymówka na złe wyniki, jaką widział u zawodniczki od dłuższego czasu".

Serwis poszedł o krok dalej i skontaktował się z... WTA i przedstawicielami tenisistek. "WTA odmówiła komentarza w rozmowie z Telegraph Sport. Skontaktowano się z agentami Świątek i Sabalenki w celu uzyskania komentarza. Skontaktowano się z przedstawicielem Kostiuk w celu uzyskania komentarza" - zakończono.

Przypomnijmy, że Aryna Sabalenka grała z Martą Kostiuk cztery razy i wygrała wszystkie te pojedynki. Z kolei Iga Świątek mierzyła się z Ukrainką trzy razy i również nie przegrała ani razu, choć jeden triumf był wynikiem walkowera podczas sierpniowego Cincinnati Open.