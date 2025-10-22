Przed Igą Świątek (2. WTA) kolejne wyzwanie. Sześciokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych w dniach 1-8 listopada w Rijadzie wystąpi w WTA Finals - turnieju z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek tego roku. Oprócz Polki zagrają tam: Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff, Madison Keys, Amanda Anisimova, Jessica Pegula oraz Włoszka Jasmine Paolini. O miejsce w turnieju wciąż walczą Kazaszka Jelena Rybakina oraz Rosjanka Mirra Andriejewa.

Iga Świątek zdradziła swoje relacje z rodziną

Teraz Iga Świątek udzieliła krótkiego wywiadu dla oficjalnego kanału na YouTube - WTA. Zabrała w nim głos m.in. na temat swoich relacji z rodziną.

- Moja rodzina? Jestem najmłodszym dzieckiem, więc czasami czuję, że wciąż traktują mnie właśnie w ten sposób. Ale myślę, że uważają mnie za indywidualistkę i osobę, która wybrała własną ścieżkę - powiedziała krótko Iga Świątek.

Rok temu jej ojciec - Tomasz tak mówił o relacjach na linii Świątek - rodzina. - Nie zamyka się w pokoju. Chce się spotkać ze swoimi koleżankami. Rzuca się na sprzątanie, to ją odstresowuje. Sprząta posprzątany pokój. Umówmy się, to, że jest numerem jeden, to jej nie zmieniło. Sodówka jej nie odpaliła - przyznał.

Iga Świątek w rozmowie z WTA opowiedziała też, jak wyglądają jej relacje z przyjaciółmi.

- Najlepszą rzeczą w przyjaciółkach jest, że nie myślą o mnie jako o tenisistce, bo jestem dla nich po prostu ich przyjaciółką i dobrym człowiekiem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Staram się cały czas taka być - dodała polska tenisistka.

Świątek w Rijadzie walczyć będzie o drugi w karierze triumf w WTA Finals. Polka była najlepsza w 2023 roku, w finale pokonała Pegulę 6:1, 6:0. Rok temu Coco Gauff triumfowała po zaciętym finale z Chinką Zheng Qinwen (14. WTA).