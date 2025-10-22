Wielka burza po słowach komentatora Eurosportu. "Jeśli się zastanowisz"

Holger Rune (22. ATP) w ubiegłym tygodniu przeżył ciężkie chwile. Duński tenisista podczas meczu półfinałowego z Francuzem Ugo Humbertem (24. ATP) w turnieju w Sztokholmie nabawił się bardzo poważnej kontuzji. Po badaniach okazało się, że zerwał ścięgno Achillesa. "Minie trochę czasu, zanim znów będę mógł wyjść na kort. To trudne. Mam zerwane ścięgno Achillesa, co oznacza, że już w przyszłym tygodniu muszę poddać się operacji, a potem rehabilitacji" - napisał Rune w mediach społecznościowych.

Mateo Berrettini krytykuje dziennikarza

Jacopo Lo Monaco, dziennikarz włoskiego Eurosportu, skomentował kontuzję Rune. Zasugerował, że to najlepsza rzecz, jaka mogła się w tym momencie przydarzyć duńskiemu tenisiście, bo podczas rehabilitacji będzie miał czas na refleksję nad swoją słabszą w ostatnich miesiącach grą.

Do tych słów odniósł się inny tenisista - Włoch Matteo Berrettini. Skrytykował dziennikarza w długim wpisie w mediach społecznościowych.

"Myślenie, że kontuzja tej skali może być najlepszą rzeczą, jaka mogła się przytrafić 22-letniemu zawodnikowi zajmującemu 11. miejsce w rankingu, jest albo ze złej woli, albo a niezrozumienia tej dyscypliny sportu, a właściwie całego sportu. Taka kontuzja może radykalnie odmienić życie człowieka, nie mówiąc już o karierze na tym poziomie" - zaczął wpis Berrettini.

Potem m.in. podkreślił, że taki wpis dziennikarza graniczy z szaleństwem.

"Zwykle słucham i prawie nigdy nie komentuję, ale to, co usłyszałem, to szaleństwo. Rozumiem, że każdy chce rozmawiać, wyrażać opinię, ale zwrot w rodzaju "kurtyna opadła" bez odrobiny współczucia czy delikatności, jakby mówiono o pęknięciu balonu na festynie – przyprawia mnie o dreszcze. Za takim urazem kryje się cierpienie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne, wątpliwości i mroczne chwile, które potrafią podkopać zdrowie psychiczne młodego człowieka" - dodał Włoch.

Matteo Berrettini zasugerował również dziennikarzowi, by zastanowił się dłużej nad swoimi słowami skierowanymi do Rune.

"Jestem pewien, że jeśli się nad tym zastanowisz, sam zrozumiesz, że to były niewłaściwe słowa. Mogę się mylić, ale niezbędna jest zmiana we włoskiej kulturze sportowej, sposób analizowania tematów. Stawianie potencjału zawodnika ponad jego zdrowie jest bowiem błędem" - przyznał Berrettini.

Rune w tym sezonie był w dwóch finałach turniejów rangi ATP - w marcu przegrał 2:6, 2:6 w Indian Wells z Jackiem Draperem (Wielka Brytania, 9. ATP), a w kwietniu pokonał Carlosa Alcaraza (1. ATP) 7:6, 6:2 w Barcelonie. W sumie Duńczyk w swojej karierze wygrał pięć turniejów ATP, a jego najlepszy wynik w imprezie wielkoszlemowej to ćwierćfinał Rolanda Garrosa (2022 i 2023) i Wimbledonu (2023).

Bilans Rune w 2025 roku to 36 zwycięstw i 22 porażki.