Idolka Świątek wysłała jej piękny list i prezent. "Nie śniłabym"

Iga Świątek nierzadko rozmawia z dziennikarzami o swoich upodobaniach muzycznych. Wiceliderka światowego rankingu jest fanką Taylor Swift. W przeszłości była nawet na jej koncercie i otrzymała autograf z dedykacją. Wówczas Świątek się wzruszyła, ale na tym Amerykanka nie zamierzała poprzestać. Tym razem wręczyła naszej tenisistce wyjątkowe prezenty. Świątek pochwaliła się nimi w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Wyjątkowa treść listu do Świątek. "Jesteś kimś, kto okazał miłość"

Kilka tygodni temu Swift wydała album "The Life of a Showgirl". Wybitna polska tenisistka otrzymała od amerykańskiej piosenkarki płytę oraz list. Swift zawarła w nim wyjątkową treść.

"Cześć! Jeśli to czytasz, to jesteś kimś, kto okazał miłość, kimś, kogo podziwiam, i wreszcie kimś, z kim chciałabym świętować przyjście na świat 'The Life of a Showgirl'. Mam nadzieję, że spodobają Ci się te prezenty i album! Z miłością, showgirl o imieniu Taylor" - napisała piosenkarka.

Nie ma co się dziwić, że Świątek była zachwycona podarunkami. "O mój Boże, Taylor Swift. Kilka lat temu nawet nie śniłabym o takich chwilach. Jestem taka wdzięczna" - napisała.

Miła niespodzianka w trakcie przygotowań do WTA Finals

Prezenty dla Świątek potwierdzają, jak dużą sympatią darzy ją Swift. Być może Polka i Amerykanka będą się jeszcze mocniej przyjaźnić niż dotychczas.

Polka obecnie przygotowuje się do udziału w turnieju WTA Finals, który odbędzie się w saudyjskim Rijadzie. Rozpocznie się 1 listopada i potrwa tydzień. Następnie Świątek weźmie jeszcze udział w zmaganiach w Billie Jean King Cup w Gorzowie.