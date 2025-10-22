Zniknęła na długi czas po porażce ze Świątek. Teraz zachwyca wszystkich

Camila Giorgi w zeszłym roku zaskoczyła cały tenisowy świat. Włoszka w marcu 2024 roku wzięła udział w turnieju WTA 1000 w Miami. Los postawił na jej drodze dwie Polki. Magdalenę Fręch w I rundzie udało jej się pokonać, ale Igę Świątek w II już nie. Raszynianka rozbiła ją w drobny mak 6:1, 6:1. Nikt nie mógł się spodziewać, że nasza reprezentantka okaże się ostatnią przeciwniczką Włoszki w jej karierze. Karierze, którą niedługo później niespodziewanie zakończyła w wieku 32 lat.

Tajemnicze zakończenie kariery, oskarżenia o kradzież. Szalona emerytura Giorgi

Na temat Giorgi pojawiało się wiele zaskakujących doniesień. Miał ją ścigać włoski fiskus w związku z oszustwami podatkowymi, zaś w maju 2024 roku do włoskich mediów zgłosił się właściciel willi w Toskanii, którą Giorgi wynajmowała wraz z rodzicami. Oskarżał on rodzinę o to, że nie tylko nie zapłaciła czynszu, ale też ukradła przy wyprowadzce większość cennych rzeczy. Ostatecznie nie ponieśli żadnych prawnych konsekwencji, a była tenisistka później zajmowała się modellingiem oraz... dziennikarstwem. Wygląda na to, że obecnie również wiedzie jej się naprawdę dobrze.

Giorgi ma się dobrze. Fani pod wrażeniem

Giorgi opublikowała w poniedziałek 20 października filmik na Instagramie. Widzimy na nim, jak pozuje do kamery w czterech różnych kreacjach. Sugerowałoby to, że nadal może pracować jako modelka. W dodatku przebywa obecnie w Buenos Aires w Argentynie. W komentarzach zaroiło się od zachwytów i pochwał za wybór takiej ścieżki kariery.

Jeśli chodzi o jej dawne tenisowe dokonania, to Giorgi najwyżej w rankingu WTA była w 2018 roku, gdy zajmowała 26. miejsce. Potrafiła wówczas dojść do ćwierćfinału Wimbledonu. Na koncie ma także cztery wygrane turnieje, w tym rangi WTA 1000 w 2021 roku w Montrealu, gdzie w finale ograła Karolinę Pliskovą. Iga Świątek miała z nią bilans meczów bezpośrednich 2:1, choć ta jedyna porażka to było Australian Open 2019, gdy Polka dopiero wchodziła na wysoki poziom, a Giorgi była u szczytu kariery.