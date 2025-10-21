Takiej Świątek jeszcze nie widzieliście. "Hollywood czeka"

Iga Świątek (2. WTA) przygotowuje się do ostatnich startów w sezonie. Na początku listopada zagra w turnieju WTA Finals (w Rijadzie), a następnie wspomoże reprezentację Polski w meczach Billie Jean King Cup (w Gorzowie Wielkopolskim). A ma też okazję, by pokazać oblicze inne niż to znane z kortu.

Iga Świątek pokazała się z zupełnie innej strony. Jednoznaczne komentarze

Od pewnego czasu Polka współpracuje z marką kosmetyków i perfum. Niedawno zamieściła na Instagramie zdjęcia będące częścią kampanii reklamowej, gdzie widać 24-latkę w innym wydaniu. W pełnym makijażu oraz w eleganckim, czarnym stroju, ze wcięciami nad i pod klatką piersiową. A kibice ocenili tę stylizację w komentarzach.

"Pięknie", "petarda", "nie ma to jak nasza rakieta", "zachwycasz nas w każdym wydaniu", "ale czad", "po tenisie czeka Hollywood", "zachwycające", "niesamowity 'look', potężny, a jednocześnie pełen elegancji", "klasyczne, tak elegancko. Zmysłowo. Świetna Iga" - to tylko niektóre komentarze pod publikacją Świątek.

Iga Świątek gwiazdą sesji zdjęciowej. Tak zachowuje się na planie

Przy okazji tej sesji tenisistka (ponownie) współpracowała ze znaną makijażystką Eweliną Krasoń, która odsłoniła kulisy tego, co dzieje się na planie zdjęciowym. "Iga jest szalenie inteligentną dziewczyną z super poczuciem humoru. Praca z nią to dla mnie zawsze przyjemność" - napisała w relacji na Instagramie.

Wielu kibiców z niecierpliwością czeka na powrót Igi Świątek na kort. WTA Finals z udziałem Polki zostaną rozegrane w dniach 1-8 listopada, natomiast mecze BJK Cup w Gorzowie Wlkp. zaplanowano na 14-16 listopada. A pod koniec roku, już po urlopie, wiceliderka światowego rankingu zadebiutuje w pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup w Shenzen (26-28 grudnia).