Iga Świątek zmienia kalendarz! W tym turnieju jeszcze nie grała

Iga Świątek była ostatnio jedną z faworytek do tytułu w WTA 1000 w Wuhan. Szybko udowodniła świetną formę w dwóch pierwszych meczach z Marie Bouzkovą oraz Belindą Bencić. Kiedy w ćwierćfinale trafiła na Jasmine Paolini, fani odetchnęli. Polka przecież nigdy wcześniej nie poniosła z nią porażki. Aż tu nagle poległa - 1:6, 2:6. To była absolutna miazga. "Uradowana zwycięstwem Paolini krzyknęła w stronę swojego boksu: "Andiamo ca**o" ("Naprzód k***"), jakby chciała powiedzieć, że w końcu przełamała opór" - relacjonował Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Iga Świątek zmienia kalendarz. Oto jak zakończy rok

Do końca sezonu pozostało już niewiele. Wiemy, że Świątek wystąpi jeszcze WTA Finals w Rijadzie, do którego intensywnie trenuje, oraz turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Nie tak dawno informowaliśmy, że na początku roku wystąpi za to w United Cup, co nie spodobało się wielu kibicom.

Gdyby tego było mało, to Świątek weźmie również udział w pokazowej imprezie World Tennis Continental Cup, która zostanie rozegrana w dniach 26-28 grudnia. Odbędzie się ona w chińskim Shenzhen. To duża zmiana, gdyż w poprzednich latach w tym czasie występowała w turnieju World Tennis League w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Fani będą mieli okazję obejrzeć w Chinach zawody zarówno w singlu, jak i w mikście. Jeśli chodzi o te drugie, to nasza zawodniczka wystąpi w drużynie Europy. Poza Polką znajdują się w niej: Belinda Bencic, Arthur Fils i Flavio Cobolli. Ich rywalami będą za to Jelena Rybakina, Andriej Rublow, Xinyu Wang i Zhang Zhizhen.

Iga Świątek rozpocznie zmagania 26 grudnia starciem z Rybakiną. Następnego dnia zagra z Wang, natomiast wydarzenie zakończy spotkaniem w mikście z Rublowem i Rybakiną. Jej partnerem będzie oczywiście Fils.

Zanim do tego dojdzie, Świątek wystąpi również w Billie Jean King Cup. Polski Związek Tenisowy podał cały skład reprezentacji Polski i jest on dość zaskakujący. Oprócz Świątek zobaczymy Katarzynę Kawę, Lindę Klimovicovą (debiutantkę) i Martynę Kubkę. Brakuje zatem etatowych kadrowiczek, na czele z Magdą Linette i Magdaleną Fręch.