Tak Świątek przygotowuje się do WTA Finals. Jasny komunikat

Forma Igi Świątek w sezonie 2025 bez wątpienia falowała. Polka przegrała kilka meczów z rywalkami, z którymi zwykła nie przegrywać. Nie udało jej się też zatriumfować w ulubionym turnieju, czyli Roland Garros, a w pewnym momencie wypadła nawet poza TOP5 światowego rankingu. Ostatecznie jednak jej poczynania w 2025 roku można ocenić pozytywnie - przede wszystkim ze względu na wygrany Wimbledon. A już za nieco ponad dwa tygodnie 24-latka będzie mogła odnieść kolejny wielki sukces.

To Iga Świątek robi przed WTA Finals. Jeden cel

Po zawodach w Wuhan Świątek sprawiła sobie dłuższą przerwę od startów. Nie wystąpiła w zawodach w Tokio, skupiając się już na listopadowym WTA Finals. Nie znaczy to jednak, że nasza tenisistka postanowiła pod koniec sezonu trochę odpuścić. Na Instagrama w poniedziałek wrzuciła wymowny post. Na zamieszonych zdjęciach widzimy Polkę na siłowni, korcie oraz z piłką do ćwiczeń.

"Kolejny blok treningowy zaliczony" - napisała Świątek. Dodała do tego hasztag, z cztery razy powtórzonym słowem "praca". Można zatem powiedzieć, że Polka wysłała jasny komunikat - nieważne, że sezon dobiega końca, ona jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Co ciekawe, niektóre tenisistki wyszły z założenia, że pod koniec października bardziej niż treningów, potrzebują odpoczynku dla głowy. Aryna Sabalenka pochwaliła się w poniedziałek, że razem z Paulą Badosą relaksuje się w Dubaju.

WTA Finals wystartuje 1 listopada i potrwa do 8 listopada.