Wielki talent "zdradził" Rosję. Oto jej nowa ojczyzna. Można się zdziwić

Rosja była i jest dosyć płodna, jeżeli chodzi o "produkcję" kolejnych tenisowych talentów. Dawniej liczne sukcesy święciła Maria Szarapowa, Anna Kurnikowa, Swietłana Kuzniecowa czy Dinara Safina. Aktualnie największe nadzieje Rosji są związane z 18-letnią Mirrą Andriejewą, ale poza nią w czołowej pięćdziesiątce rankingu WTA jest Jekatierina Aleksandrowa (10. WTA), Liudmiła Samsonowa (18. WTA), Diana Sznajder (19. WTA), Wieronika Kudiermietowa (29. WTA), Anna Kalinskaja (36. WTA) i Anastazja Pawluczenkowa (49. WTA). Nie brakuje przypadków, gdy Rosjanki decydują się reprezentować inny kraj w tourze.

Utalentowana tenisistka zdradziła Rosję. Jest już reprezentantką Uzbekistanu

Najświeższym takim przypadkiem jest 21-letnia Marija Timofiejewa, która zdecydowała się reprezentować Uzbekistan. Timofiejewa zajmuje 146. miejsce w rankingu WTA, a ostatnio wygrała Challengera w portugalskim Quinta do Lago. To informacja na tyle niespodziewana, że jeszcze nie została skomentowana przez największe sportowe media w Rosji.

Wśród największych sukcesów Timofiejewej jest czwarta runda Australian Open w 2024 r. (porażka 2:6, 1:6 z Martą Kostiuk) czy wygrany turniej WTA 250 w Budapeszcie w 2023 r. (wygrana 6:3, 3:6, 6:0 z Ukrainką Kateriną Baindl). Zmiana narodowości będzie też oznaczała, że Timofiejewa będzie najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką z Uzbekistanu.

W styczniu 2024 r. Timofiejewa sprawiła sporą sensację, wygrywając 7:6 (7), 6:3 z Beatriz Haddad Maią, która była wtedy notowana na dwunastym miejscu w rankingu WTA. To była trzecia runda Australian Open. W poprzednich rundach Timofiejewa wyeliminowała Alize Cornet i Caroline Wozniacki.

Do tej pory Timofiejewa nie grała ani z Igą Świątek, ani z Magdą Linette. W lutym 2024 r. Rosjanka trafiła na Magdalenę Fręch w pierwszej rundzie eliminacji do turnieju w Dosze. Wtedy Fręch wygrała 2:6, 6:0, 7:6 (5). Babcia Timofiejewej - Lubow Timofiejewa - była uznaną pianistką, która grała utwory Fryderyka Chopina.

Warto dodać, że Timofiejewa ma swoją bazę treningową w słoweńskim Koprze, a jej trener to Anej Morel. Od pewnego czasu Timofiejewa nie gościła zbyt często w Rosji.

Timofiejewa zrobiła to samo, co Kasatkina. "Czuję się inaczej"

W ostatnich latach nie brakowało przypadków, gdy rodowite Rosjanki zaczęły reprezentować inne kraje w tenisowym tourze. Świeżym przypadkiem jest Daria Kasatkina, która przyjęła australijskie obywatelstwo. Z kolei Jelena Rybakina reprezentuje Kazachstan. We Francji występuje też Warwara Graczowa.

- Prawdę mówiąc, kiedy spojrzymy na to wszystko, co dzieje się w moim poprzednim kraju, to nie miałam wielkiego wyboru. Jeśli chcę być sobą, jako lesbijka, musiałam zdecydować się na taki krok. I zrobiłam go, nareszcie. Australia to miejsce, w którym mam poczucie, że mogę być sobą. I naprawdę jestem wdzięczna, że mam taki właśnie przywilej, że mogę być częścią tego wspaniałego państwa. Czuję się... inaczej. Nie będę kłamać - tak o zmianie obywatelstwa wypowiadała się Kasatkina.