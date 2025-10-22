Iga Świątek to jedna z najbardziej utytułowanych, a zarazem najpopularniejszych postaci świata sportu w naszym kraju. Z tego powodu może liczyć na liczne współprace sponsorskie, wciąż pojawiają się kolejne marki, które nawiązują do jej sukcesów. Latem po wygranej tenisistki w Wimbledonie firma Lubella wypuściła makaron w kształcie rakiet tenisowych o nazwie "Rakiettoni".

Tym razem do występów Świątek postanowił nawiązać polski producent gier komputerowych - Techland. Rakieta naszej tenisistki pojawiła się w wydanej w połowie września grze Dying Light: The Beast. Gracze mogą zdobyć ją i traktować jak broń do walki. Dying Light należy do gatunku survival horror, tematyka opiera się na starciach ocalałych od epidemii ludzi z zombie.

Techland o rakiecie Świątek

Skąd taki pomysł na wykorzystanie popularności Świątek? - W naszej firmie mamy wielu fanów sportu, a pani Iga jest dla nas przykładem profesjonalnej, sportowej postawy - radzenia sobie z presją w najtrudniejszych momentach i przełamywania wszelkich ograniczeń. To cechy, które wbrew pozorom są bardzo ważne także w tworzeniu gier. Gdy triumfowała na Wimbledonie, akurat wchodziliśmy w finałową fazę produkcji, a nasz dyrektor franczyzy, Tymon Smektała, wpadł na pomysł, aby w jakiś sposób złożyć hołd naszej "Królowej tenisa" - tłumaczy Sport.pl Paulina Dziedziak, PR menedżerka Techlandu.

Polski zespół postanowił przygotować niespodziankę dla graczy. - Nie chcieliśmy robić z tego wielkiego zamieszania, a nie byliśmy pewni, czy pani Iga zgodziłaby się na pojawienie się w grze o zombie, więc postanowiliśmy stworzyć specjalny easter egg - wskazuje przedstawicielka firmy. Easter egg to ukryta ciekawostka w grze, a ze względu na jej nieformalny charakter producenci mogą sobie pozwolić na trochę więcej inwencji. W Dying Light: The Beast znajdziemy też analogie m.in. do współczesnej popkultury.

Paulina Dziedziak mówi: - Rakieta została szybko zaprojektowana przez nasz zespół odpowiedzialny za tworzenie broni - a że broń to ważna część gry, mamy cały dział dedykowany temu elementowi. Rakieta jest ukryta w jednym z domów w dzielnicy Golden Pine w Castor Woods - dolinie, w której dzieje się cała akcja Dying Light: The Beast. Każdy spostrzegawczy gracz na pewno ją znajdzie i będzie mógł później wykorzystać jako broń w walce z zarażonymi.

Fani zachwyceni

Producenci dodali opis do rakiety Świątek: "Króluje na ziemi, wymiata na trawie". Nasza tenisistka to czterokrotna mistrzyni rozgrywanego na mączce turnieju wielkoszlemowego Roland Garros (2019, 2022, 2023, 2024), a w lipcu pierwszy raz w karierze triumfowała także w trawiastym Wimbledonie. Na koncie ma sześć tytułów tej rangi, bo również zwycięstwo w turnieju US Open 2022 rozgrywanym na kortach twardych.

Twórcy gry są zadowoleni z reakcji na dołączenie rakiety tenisistki do świata Dying Light: The Beast. - Odbiór graczy, nie tylko z Polski, jest bardzo pozytywny. Ta informacja obiegła serwisy poświęcone tenisowi z całego świata i wielu twórców cyfrowych stworzyło na ten temat specjalne filmiki. Cieszymy się, że ten pomysł tak przypadł do gustu naszym graczom - wskazuje PR menedżerka.

Kibice tenisa także są zadowoleni. "Prawdziwa ikona", "To era Igi Świątek", "Genialny marketing", "W grze typu horror... wymowne", "Dowód na jej ważną rolę także poza sportem", "Nie spodziewałem się takiego wykorzystania", "Polskie studio doceniło Igę", "Chcę walczyć tą rakietą" - to tylko niektóre z komentarzy.

Wcześniej postać Świątek pojawiła się w grze TopSpin 2K25 wydanej w poprzednim roku. To produkcja wideo o tenisie, w której występują także m.in. Coco Gauff, Naomi Osaka, Serena Williams, Maria Szarapowa, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz i Roger Federer. W filmie promocyjnym można było zobaczyć mecz Świątek z Williams, do którego nigdy w oficjalnych zawodach nie doszło. Amerykanka zakończyła karierę po US Open 2022.

Nasza tenisistka przygotowuje się teraz do turnieju WTA Finals, który 1 listopada rusza w Rijadzie. To zawody kończące obecny sezon dla najlepszych ośmiu singlistek 2025 roku. 12 miesięcy temu w Arabii Saudyjskiej najlepsza była Coco Gauff, a Iga Świątek odpadła w fazie grupowej. Dwa lata temu Polka zwyciężyła w tej imprezie, gdy odbywała się w meksykańskim Cancun.