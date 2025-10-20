Pracuje z Igą Świątek. Powiedziała, jaka Polka jest naprawdę

Iga Świątek jest już coraz bliżej zakończenia sezonu. Przed Polką zostały tylko dwa turnieje: WTA Finals (1-8 listopada) w Arabii Saudyjskiej oraz play-offy Billie Jean King Cup (14-16 listopada) w Gorzowie Wielkopolskim. Później Świątek będzie miała więcej czasu na to, by odpocząć i się zregenerować przed kolejnym sezonem. Zapewne przerwa między rozgrywkami będzie też czasem, w którym Iga częściej znajdzie się przed kamerą przy okazji różnych współprac sponsorskich. Portfolio sponsorskie Igi robi duże wrażenie - jest tam np. Rolex, VISA, Lego, Infosys czy Porsche.

Tak pracuje się ze Świątek na planie. "Szalenie inteligentna dziewczyna"

Jednym ze sponsorów Igi jest francuska marka Lancome, specjalizująca się w kosmetykach i perfumach. Świątek działa z tą marką od kwietnia 2024 r. - Z radością będę uczestniczyć także w kolejnych, ważnych inicjatywach realizowanych wspólnie z Lancôme, ponieważ łączy nas wspólna misja i wartości - mówiła Świątek w materiale prasowym marki Lancome, gdy ta współpraca ambasadorska była ogłaszana.

Polską make-up ambasadorką marki Lancome jest Ewelina Krasoń, która współpracowała też z Dodą, Anną Lewandowską, Sylwią Grzeszczak, Małgorzatą Rozenek czy Karoliną Pisarek. Jak Krasoń opisywała współpracę ze Świątek na planie zdjęciowym Lancome?

"Uwierzcie, że przy takich sesjach każda minuta jest na wagę złota. Na make-up Igi zazwyczaj mam max 45 minut, robię go w tym samym czasie, co są robione włosy i manicure, więc najważniejsza jest koncentracja. Ta sesja była dla mnie najlepszym projektem, przy którym pracowałam. Jestem na maksa dumna z efektu, cały team był TOP! Iga jest szalenie inteligentną dziewczyną z super poczuciem humoru. Praca z nią to dla mnie zawsze przyjemność" - napisała Krasoń na InstaStories.

Świątek jest przewidywalna dla rywalek? "Łatwa do rozszyfrowania"

Ostatnio Świątek odpadła z turnieju WTA 1000 w Wuhan w ćwierćfinale, kiedy to przegrała 1:6, 2:6 z Włoszką Jasmine Paolini. To był pierwszy przypadek, gdy Paolini pokonała Igę. Czy Świątek w ostatnim czasie stała się przewidywalna dla rywalek?

- Takie mecze w poprzednich sezonach Idze zdarzały się niezwykle rzadko, w tym roku takich spotkań było już około dziesięciu. Cały czas tenis Polski jest przewidywalny i łatwy do rozszyfrowania, można się do niego przygotować. Z całą pewnością Iga przestała być takim wzorcem tenisowej pewności, bo do tej pory jak wychodziła właśnie na Paolini, czy na przykład Jessikę Pegulę, to wydawało się, że jest faworytką - mówił Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu w programie "Misja Sport".

