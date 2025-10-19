Polska traci dwie młode tenisistki na rzecz USA. Olivia i Karolina Lincer będą ponownie występować z amerykańską flagą przy nazwisku. Zmianę potwierdziła oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Tenisowej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dech mi zaparło". Szpilka przyznał jak ciężka była filmowa scena

Siostry wychowały się w Stanach Zjednoczonych. Ich ojciec, Maciej Lincer, do Stanów wyemigrował w drugiej połowie lat 90 XX wieku. Założył akademię tenisową w Windsor w stanie Connecticut. To w niej pierwsze kroki na kortach stawiały jego córki - obecnie 20-letnia Olivia i 17-letnia Karolina.

Gorzkie słowa ojca

Siostry Lincer grały pod biało-czerwoną flagą od marca 2022 roku. Wcześniej reprezentowały USA. Teraz ich ojciec poinformował o drugiej zmianie tenisowego obywatelstwa. Na stronie Polski Tenis pojawiło się oświadczenie pełne goryczy skierowanej w stronę Polskiego Związku Tenisowego:

- Pamiętam jak napisaliście tę informację jak dziewczyny zaczęły grać dla Polski. Jako jedyni zwróciliście na to uwagę. Teraz pewnie będzie tak samo. Nikt nawet nie zauważy tej zmiany. Trzeba zmieniać otoczenie, aby być wśród tych którzy cię doceniają i wspierają. Polska w tym momencie takim miejscem nie jest. Dziękuję kibicom, którzy zawsze pozytywnie komentowali nasze poczynania. Niestety, nie dało się tego odczuć ze strony PZT. - napisał Maciej Lincer.

Największym sukcesem 20-letniej Olivii Lincer jest wygrana w turnieju ITF W35 w Santo Domingo. Miało to miejsce w grudniu 2024 roku. W rankingu WTA zajmuje 425 miejsce. Trzy lata młodsza Karolina nie może pochwalić się takimi osiągnięciami - w rankingu jest 1302, a na korcie nie pojawiła się od stycznia tego roku.