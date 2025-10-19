Co za mecz Polki w finale, dwa tie-breaki! Życiowy sukces

Linda Klimovicova pod koniec zeszłego roku przyjęła polskie obywatelstwo i od tego sezonu reprezentuje nasz kraj. Urodzona w czeskim Ołomuńcu tenisistka zaliczyła już kilka naprawdę udanych startów, m.in. wygrała zawody W75 w Vitoria-Gasteiz czy W50 w La Marsa. W niedzielę stanęła przed szansą na kolejny tytuł. Tym razem bezskutecznie.
21-latka zagrała w finale turnieju ITF W100 w hiszpańskim Les Franqueses del Valles. Awans zapewniła sobie w sobotę w dramatycznych okolicznościach. Choć w pewnym momencie od porażki dzieliły ją dwie piłki, to pokonała Lolę Radivojević 3:6, 7:6 (5), 6:2. O trofeum zmierzyła się zaś ze 101. w rankingu WTA Darją Semenistają - tą samą, z którą przegrała ostatnią rundę kwalifikacji do tegorocznego US Open.
Klimovicova z pewnością chciała zrewanżować się Łotyszce i zaczęła bardzo dobrze. Już w czwartym gemie przełamała i prowadziła 3:1. Niestety rywalka szybko wyrównała. Później, przy stanie 5:4 Polka miała w górze piłkę setową. Semenistaja wówczas się obroniła, doprowadziła do remisu, a po chwili wygrała dwa kolejne gemy. Dzięki temu pierwszego seta zamknęła wynikiem 7:5.
W drugim obie panie po dwa razy się przełamywały i o zwycięstwie zadecydował tie-break. Ten zupełnie nie ułożył się po myśli naszej reprezentantki. Od stanu 2:0 oddała pięć punktów z rzędu, by ostatecznie przegrać 4:7, a cały mecz 5:7, 6:7(4). Mimo to z występu ma prawo być zadowolona.
Względem ostatniego notowania Klimovicova powiększy swój dorobek w rankingu WTA o 65 punktów. Oznacza to, że w poniedziałek oficjalnie po raz pierwszy w karierze wskoczy do czołowej "150-tki". Będzie zajmować 148. miejsce. To awans aż o 20 pozycji. - Brawo Linda Klimovicova! Kolejny super wynik w tym roku, w rankingu coraz wyżej, do tego pierwsze powołanie do reprezentacji Polski i możliwy debiut w Gorzowie. A i współpraca z byłym trenerem Karoliny Muchowej, przy którym Karolina osiągała wielkie sukcesy. Obiecująco - skomentował dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.
W ten sposób nawiązał do powołań na listopadowe mecze reprezentacji Polski w kwalifikacjach Billie Jean King Cup. W kadrze poza Klimovicovą znalazły się także Katarzyna Kawa, Martyna Kubka oraz Iga Świątek. Zanim jednak 21-latka wystąpi w reprezentacyjnych barwach, czeka ją challenger we włoskim Roveretto. Już wiadomo, że w I rundzie spotka się w nim z Węgierką Amarissą Kiarą Toth.
