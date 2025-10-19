Dramat gwiazdy tenisa. Diagnoza brzmi jak wyrok

Holger Rune (11. ATP) od dawna jest w czołówce najlepszych tenisistów świata. W obecnym roku grał w dwóch finałach - w ATP 1000 w Indian Wells przegrał z Jackiem Draperem (9. ATP) 2:6, 2:6, a z kolei w ATP 500 w Barcelonie pokonał samego Carlosa Alcaraza (1. ATP) 7:6(6), 6:2.

Holger Rune zerwał ścięgno Achillesa

W sobotę Holger Rune grał w półfinale turnieju ATP 250 w Sztokholmie z Ugo Humbertem (25. ATP). Niestety, przy wyniku 6:4, 2:2 nabawił się groźnie wyglądającej kontuzji ścięgna Achillesa i musiał skreczować. Już wtedy wiedział, że nie będzie dobrze. Ledwo chodził i zalał się łzami na sztokholmskim korcie. Pozostawało jedno pytanie - jak długo będzie musiał pauzować 22-letni Duńczyk?

W niedzielę Rune potwierdził, że całkowicie zerwał ścięgno Achillesa. "Minie trochę czasu, zanim znów będę mógł wyjść na kort. To trudne. Miałem tyle radości na korcie w Sztokholmie i nie mogę znieść myśli, że przez jakiś czas nie będę czuł tej energii. Mam zerwane ścięgno Achillesa, co oznacza, że już w przyszłym tygodniu muszę poddać się operacji, a potem rehabilitacji. Dziękuję za całe Wasze wsparcie teraz i zawsze. Bez Was nic nie byłoby takie samo. Do zobaczenia jak najszybciej" - przekazał na Instagramie.

Media już informują, że po tak poważnej kontuzji powrót do gry może potrwać od dziewięciu do nawet dwunastu miesięcy! To oznacza, że Holger Rune może wrócić do gry najwcześniej przed przyszłorocznym US Open. I to warunkiem, że jego rehabilitacja będzie przebiegać perfekcyjnie od początku do końca.