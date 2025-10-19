Pod koniec 2021 roku doszło do ogromnego zamieszania w tenisowym świecie, gdy Shuai Peng oskarżyła byłego wicepremiera Chin o molestowanie. Po drodze pojawiło się "sprostowanie", w którym Chinka miała wycofywać się z tych słów. Jedno jest pewne - nagle tenisistka zniknęła z życia publicznego, a jej sprawa była szeroko opisywana i komentowana przez ekspertów oraz kibiców. - Zapewniono nas, że Shuai Peng jest bezpieczna i wiemy, gdzie się znajduje - mówił w maju 2023 roku dyrektor WTA Steve Simon.

Sprawa Shuai Peng pozostaje nierozwiązana

Po zniknięciu mistrzyni wielkoszlemowej w deblu z Londynu (2013) i Paryża (2014) WTA zdecydowała się w 2021 roku wycofać swoje turnieje z Chin. Te jednak wróciły już dwa lata później i mamy w kalendarzu tenisowym imprezy w Pekinie czy Wuhan.

Jak obecnie wygląda sytuacja Shuai Peng? "Cztery lata później pytanie: 'Gdzie jest Shuai Peng?' wciąż pozostaje bez odpowiedzi" - napisał znany dziennikarz Jon Wertheim na łamach portalu "Sports Illustrated". "WTA wróciła do Chin, ale nie ma pewności co do miejsca pobytu Peng ani jej samopoczucia" - dodał. Ze smutkiem zauważył, że sprawą Peng interesuje coraz mniej osób.

"To jedna z dziwniejszych i bardziej przygnębiających historii, jakie opisywałem – połączenie sportu, problemów społecznych, geopolityki i kapitalizmu. Odwaga moralna, a potem moralna abdykacja. Ostatecznie zwycięstwo pieniędzy nad zasadami" - skwitował gorzko. Ocenił, że w "idealnym świecie" Chinka wręczałaby trofeum na jednym z chińskich turniejów, a w mediach społecznościowych relacjonowałaby życie swoich psów.

Śledząc całą chronologię wydarzeń, Wertheim zauważył, że Peng ostatni raz była widziana podczas zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku, "choć najwyraźniej w towarzystwie osób z Komunistycznej Partii Chin". "Tymczasem po Peng prawie nie ma śladu. Ani w mediach społecznościowych. Ani publicznie. Ani w innym kraju" - podsumował.