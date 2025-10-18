Djoković się poddał. O tych słowach już jest głośno

Djoković na pokazowym turnieju Six Kings Slam przegrał już z Jannikiem Sinnerem (4:6, 2:6). Po meczu z włoskim tenisistą wyjaśniał, że nie jest już w stanie grać na dotychczasowym poziomie. - Staram się z całych sił. Mam ciało, jakie mam. Jestem wdzięczny Bogu za wszystko w moim życiu. To wspaniała podróż, jest się z czego cieszyć. Pewnie, że zamieniłbym się na rok z kimś na młodsze ciało. Wtedy miałbym szanse powalczyć o zwycięstwo z tymi gośćmi (Sinnerem i Alcarazem, red.) - mówił, cytowany przez Eurosport. Jednocześnie zapewnił, że na razie nie myśli o sportowej emeryturze.

Porażka Djokovicia. Nagle poddał mecz. Tak się tłumaczy

W sobotę Djoković zagrał z Taylorem Fritzem. Znów przegrał, ale tym razem nie był nawet w stanie dokończyć spotkania. Serbski tenisista zrezygnował z dalszej gry po pierwszym secie, którego przegrał 6:7(4). Po meczu wyjaśnił powody tej decyzji. - Muszę odpocząć i rozwiązać niektóre problemy ze swoim ciałem - zaczął.

- Muszę wszystkich przeprosić. Przepraszam was. Przepraszam za to, że nie możecie obejrzeć drugiego seta, ale muszę oddać Taylorowi, że pod koniec seta rozegraliśmy kilka świetnych gemów i szczerze mówiąc mógł to być jeden z najdłuższych setów, jakie zagrałem w życiu. W Rijadzie było świetnie. Dziękuję, że tak mnie tu przyjęliście. W ciągu ostatnich trzech lat byłem tu trzy razy i jeśli się uda, to znów tu przyjadę - dodał.

To już końcówka sezonu tenisowego. Przed Djokoviciem dwa bardzo ważne turnieje - 27 października rozpocznie się ATP Masters w Paryżu, a w połowie listopada zostaną rozegrane ATP Finals. Serbski tenisista obecnie zajmuje 5. miejsce w rankingu ATP.