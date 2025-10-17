Iga Świątek wiele razy mogła liczyć na Andy'ego Roddicka. Były amerykański tenisista zazwyczaj stawał po jej stronie, gdy spadała na nią krytyka. Bronił ją m.in., gdy w związku z aferą dopingową atakował ją Nick Kyrgios. Innym razem dostało się od niego... polskim dziennikarzom. - Przepraszam, ale jeśli jesteś dziennikarzem z Polski i miażdżysz Igę regularnie, to jesteś pier****nym kretynem. Jesteś. Przepraszam, ale to najlepszy sportowiec, jakiego kiedykolwiek mieliście - mówił swego czasu w swoim podcaście "Served". Ostatnio jednak Polka została przez niego "pominięta".

Oto cztery najlepsze tenisistki wszech czasów. Dla Świątek nie było miejsca

Były triumfator US Open i czterokrotny finalista turniejów Wielkiego Szlema udzielił wywiadu Daxowi Shepardowi. W pewnym momencie dostał pytanie o trzech najlepszych tenisistów wszech czasów. Jak na nie zareagował? - Trzeba rozróżnić mężczyzn i kobiety. Jeśli mam wymienić moim zdaniem najlepsze tenisistki w historii, to muszę wymienić cztery! - wypalił. Prowadzący się na to zgodził.

Jak się okazało, Roddick nie prosił o to, by "znalazło się" w tym gronie miejsce dla Igi Świątek. Podał jedynie zawodniczki, które zakończyły już kariery. - Chrissy Evert, Martina (Navratilova - red.), Steffi (Graf - red.) i Serena (Williams - red.) - wyliczał.

Roddick pominął Świątek. Miał rację? Liczby nie kłamią

Na "liście Roddicka" znalazły się zatem cztery zawodniczki, które są najlepsze w historii pod względem liczby tygodni spędzonych na pierwszym miejscu w rankingu WTA. Iga Świątek zajmuje zaś siódme miejsce w rankingu wszech czasów. Wszystkie z wymienionej czwórki wygrały też więcej turniejów niż Polka, w tym tych wielkoszlemowych. Nasza tenisistka ma jednak dopiero 24 lata i cały czas ma szanse im dorównać.

Amerykanin nie miał za to większych wątpliwości, jeśli chodzi o wybór trzech najlepszych tenisistów wśród mężczyzn. - Novak (Djoković - red.), Roger (Federer - red.) i Rafa (Nadal - red.). Zrujnowali ten sport wszystkim innym, bo byli tak dobrzy - odpowiedział bez wahania.