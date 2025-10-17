Sensacyjny skład Polski na BJKC. Świątek już wcześniej podjęła decyzję

Iga Świątek wraca do reprezentacji Polski, by pomóc w Billie Jean King Cup. Ostatni raz wystąpiła w kadrze w listopadzie 2024 roku podczas finałów. Druga rakieta świata w czwartek poinformowała na swoim Instagramie, że zagra w Gorzowie Wielkopolskim. "Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off’ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko. Liczę, że będziecie z nami. Do zobaczenia!" - czytamy.
Teraz Polski Związek Tenisowy podał cały skład reprezentacji Polski na Billie Jean King Cup. Oprócz Igi Świątek zobaczymy Katarzynę Kawę, Lindę Klimovicovą (debiutantkę) i Martynę Kubkę. To bardzo zaskakujące, bo w składzie brakuje etatowych kadrowiczek, na czele z Magdą Linette i Magdaleną Fręch. Poznanianka niedawno poinformowała o zakończeniu sezonu.
- Z każdym rokiem coraz bardziej rozumiem, że siła nie zawsze oznacza tempo. Że mam prawo być zmęczona. Moja lekcja na najbliższe tygodnie - umiejętność powiedzenia sobie: "teraz odpocznę". I zrobienia tego bez poczucia winy. Uda się? Wracam do domu. Do ludzi, którzy przypominają mi, kim jestem, gdy nie trzymam rakiety w dłoni. Bo tylko wtedy mogę znów zatęsknić za kortem, za rywalizacją, za tym wszystkim, co w tym sporcie najpiękniejsze - napisała na Instagramie.
Nie wiadomo co z zawodniczką z Łodzi. Ostatni raz Magdalena Fręch pojawiła się na korcie podczas turnieju w Wuhan, gdzie poległa w 1/8 z Laurą Siegemund. W Gorzowie Wielkopolskim nie ujrzymy także Mai Chwalińskiej. Jak informuje Polski Związek Tenisowy - w tym tygodniu doznała kontuzji, która wyłączy ją z gry i treningów na miesiąc.
Polki będą rywalizować w turnieju kwalifikacyjnym grupy B Billie Jean King Cup, który w dniach 14-16 listopada odbędzie w Arenie Gorzów. "Tym razem stawką trzydniowej rywalizacji w Arenie Gorzów będzie powrót do światowej elity, czyli grona 14 drużyn, które w kwietniu powalczą o siedem wolnych miejsc we wrześniowym BJK Cup Finals w Shenzhen" - informuje PZT w komunikacie.
Biało-Czerwone rozpoczną rywalizację od starcia z Nową Zelandią (14 listopada), a następnie zmierzy się z Rumunią. "Wszystkie mecze rozpoczynać się będą o godz. 15.00, a najpierw zostaną rozegrane dwa pojedynki singlowe, a po nich obowiązkowy debel" - zdradza PZT.
Głos nt. nadchodzącej rywalizacji zabrał kapitan Biało-Czerwonych - Dawid Celt. - Jestem bardzo podekscytowany. Znowu zagramy w Polsce, już po raz drugi w tym roku. To wiele znaczy dla mnie, dla mojej drużyny i - jak sądzę - dla naszych kibiców również. To kolejna okazja, żeby pokazać tenis na najwyższym poziomie w Polsce - stwierdził.
- Cieszę się, że Iga wróciła do reprezentacji Polski. Oczywiście, to wiele znaczy dla mnie i dla całej drużyny. Mamy ten sam cel. Chcemy wygrać każdy mecz i tym razem będzie dokładnie tak samo. To mogę obiecać, bo zawsze zostawimy na korcie serce. Będziemy walczyć do ostatniej piłki i zobaczymy, co nam to da po ostatnim punkcie - powiedział dla PZT.
