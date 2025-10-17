A jednak! To koniec. Rywalka Świątek podjęła radykalną decyzję

Emma Raducanu zszokowała świata w 2021 roku. Wówczas przebrnęła przez kwalifikacje US Open, dostała się do głównej drabinki, a w niej rozprawiła się ze wszystkimi rywalkami po drodze. Tym samym wywalczyła pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze i zanotowała spory awans w rankingu WTA. Plasowała się nawet w TOP 10. Kolejne miesiące stały jednak pod znakiem spadku formy, dodatkowo trapiły ją kontuzje. Wiele osób zarzucało jej również, że zamiast na sporcie, skupia się na promocji w mediach społecznościowych.

Dopiero ten sezon mógł dać jej nieco nadziei. Dotarła do półfinału w Waszyngtonie czy ćwierćfinału w Miami. To właśnie na Florydzie zanotowała najlepszą passę, bo wygrała cztery mecze z rzędu. W ostatnich tygodniach rywalizowała w Azji, ale tam zanotowała spory regres. Życie uprzykrzały jej też problemy zdrowotne. Przez nie skreczowała w Wuhan. Potrzebowała przerw medycznych w Ningbo, a media donosiły, że po przegranym meczu I rundy Brytyjka trafiła nawet do szpitala.

Emma Raducanu mówi "pas". Koniec sezonu

Raducanu miała wziąć udział w kolejnych azjatyckich turniejach. Mowa o imprezach w Tokio i w Hongkongu. Ostatecznie nie zobaczymy tenisistki na korcie. Ba, nie zobaczymy jej już do końca 2025. Jak donosi BBC Sport, Brytyjka zakończyła już tegoroczną rywalizację. "Emma Raducanu zakończyła sezon przedwcześnie z powodu choroby. Zrezygnowała z udziału w dwóch ostatnich turniejach w tym roku, ponieważ od 10 dni źle się czuje" - czytamy.

Ta decyzja może mieć dla niej ogromne konsekwencje w kontekście przyszłorocznej rywalizacji, szczególnie wielkoszlemowej. Rezygnacja z kolejnych turniejów spowoduje brak zdobyczy punktowych i możliwy spadek w zestawieniu. A to może być kosztowne. "Wycofanie się z turniejów w Tokio i Hongkongu niesie ze sobą pewne ryzyko, biorąc pod uwagę, że zajmuje obecnie 29. miejsce w światowym rankingu, jej rozstawienie w Australian Open 2026 może stanąć pod znakiem zapytania" - pisze puntodebreak.com. Tylko TOP 32 ma rozstawienie.

Decyzja ws. przyszłości podjęta

Obecnie Raducanu skupia się na rekonwalescencji. Jak na razie nie odniosła się w mediach społecznościowych do doniesień o przedwczesnym zakończeniu sezonu. BBC przekazało też informację, że najpewniej w kolejnej kampanii trenerem Brytyjki pozostanie Francisco Roig. To może nieco uspokoić kibiców, którzy w ostatnich latach byli świadkami częstych zmian w sztabie szkoleniowym zawodniczki.