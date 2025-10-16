Była 17:12, gdy Świątek oficjalnie przekazała znakomite wieści

"Turniej play-off Billie Jean King Cup odbędzie się w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejsze losowanie wyłoniło rywalki Polek w tych zawodach, którymi zostały Rumunia oraz Nowa Zelandia. To też ważne informacje dla Igi Świątek, największej gwiazdy naszej reprezentacji. Będzie ona mogła dopasować swój terminarz do ewentualnej wizyty i gry w Polsce" - napisał 19 czerwca b.r. dziennikarz Sport.pl, Szymon Szczepanik.

Świątek potwierdziła swój udział. "To będzie świetne zakończenie sezonu"

W czwartek głos w sprawie zabrała sama zainteresowana i napisała na Instagramie:- "Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off’ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko. Liczę, że będziecie z nami. Do zobaczenia!"

Chociaż są rozgrywane pod koniec 2025 roku, play-offy Billie Jean King Cup zdecydują o obsadzie eliminacji do przyszłorocznej edycji turnieju. Pierwsza faza odbędzie się w formacie gry każdej drużyny z każdą. Polki swoje mecze zagrają 14 listopada z Nową Zelandią oraz 16 listopada z Rumunią. Z grupy do fazy eliminacji może awansować tylko najlepsza reprezentacja.

Każda rywalizacja składa się z dwóch meczów gry pojedynczej. Gdy te zakończą się remisem, o wygranej w meczu decyduje debel. Dlatego obecność Świątek to ogromny atut i niemalże gwarancja wygranej w jednym spotkaniu. A to może być już połową sukcesu.

Turniej finałowy Billie Jean King Cup odbędzie się w chińskim Shenzhen. W 2025 roku Polki wprawdzie nie zdołały do niego awansować, ale za to rok wcześniej dotarły tam aż do półfinału, który przegrały 1:2 z późniejszymi triumfatorkami z Włoch.