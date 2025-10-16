25 tys. dolarów na minutę! Wyliczyli, ile zarobił. I przegrał z kretesem

Tenisistom opłaca się pojawić w Arabii Saudyjskiej! Pula nagród pokazowego turnieju Six Kings Cup wynosi aż 13,5 miliona dolarów. Zwycięzca zgarnie 6 milionów dolarów - więcej niż za wygraną w którymkolwiek turnieju Wielkiego Szlema. Dla przegranych przygotowano również niemałą sumkę - po 1,5 miliona dla każdego.

W meczu pierwszej rundy Alexander Zverev zmierzył się z Taylorem Fritzem. 28-latek nie pokonał Fritza w poprzednich 6 spotkaniach, ostatnie zwycięstwo nad Amerykaninem odnosząc półtora roku temu. Nie inaczej było tym razem. Fritz nie pozwolił ani razu się przełamać i bez większego problemu pokonał Niemca 6:3, 6:4.

Bajońskie sumy od szejków

Alexander Zverev mógłby narzekać na kolejną przegraną z Fritzem, ale gorycz porażki z pewnością osłodził otrzymany przelew na półtora miliona dolarów. Bajeczne pieniądze zarobił za sam fakt występu w Rijadzie.

Łatwo też obliczyć, jak szybko bogacił się Niemiec. Spotkanie trwało zaledwie 59 minut. Wypłata podzielona przez ten czas daje kwotę 25 tysięcy 423 dolarów na minutę. W przeliczeniu na polską walutę daje to około 93 tysiące złotych. Milionerem został więc po zaledwie 11 minutach spędzonych na korcie!

Taylor Fritz w półfinale Six Kings Slam zmierzy się z Carlosem Alcarazem. W drugim dzisiejszym spotkaniu zagrają Novak Djoković oraz obrońca tytułu sprzed roku, Jannik Sinner. Włoch pokonał wczoraj Stefanosa Tsitsipasa 6:2, 6:3. Ten mecz trwał jednak o kwadrans dłużej, więc Grek nie zarobił swojej gwarantowanej kwoty tak efektywnie jak Zverev.