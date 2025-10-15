Iga Świątek zna kolejną rywalkę w WTA Finals. Potwierdzili oficjalnie

Iga Świątek odpadła w turnieju WTA 1000 w Wuhan na etapie ćwierćfinału. Polka przegrała 1:6, 2:6 z Włoszką Jasmine Paolini. Jak się potem okazało, to był ostatni turniej Igi w sezonie, nie licząc WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. Daria Sulgostowska, PR menedżerka Świątek przekazała Sport.pl, że Iga nie będzie brała udziału w październikowych turniejach rangi WTA 250 czy WTA 500. Na jakie zawodniczki może trafić Świątek w turnieju finałowym?

Oto kolejna zawodniczka w WTA Finals. Nie gra od blisko dwóch miesięcy

Aby wywalczyć bezpośredni awans do WTA Finals, tenisistki potrzebowały zdobycia 4595 punktów w trakcie tego sezonu. Do tej pory tego dokonało pięć zawodniczek - poza Igą Świątek była Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova oraz Jessica Pegula. Teraz do tego grona dołączyła Amerykanka Madison Keys, co ogłosił oficjalny profil WTA w mediach społecznościowych.

W tej sytuacji warto wspomnieć, że Keys zagrała swój ostatni mecz 25 sierpnia w pierwszej rundzie US Open. Wtedy Keys przegrała 7:6 (10), 6:7 (3), 5:7 z Renatą Zarazuą z Meksyku. Amerykańska tenisistka zmagała się z kontuzją nadgarstka.

Jeżeli Keys będzie zdrowa, to zagra w WTA Finals po raz pierwszy od 2016 r. Wtedy Amerykanka wygrała 6:1, 6:4 z Dominiką Cibulkovą i przegrała 3:6, 3:6 z Angelique Kerber oraz 2:6, 4:6 z Simoną Halep.

W tym sezonie Keys wygrała dwa turnieje - odpowiednio WTA 500 w Adelajdzie (wygrana w finale 6:3, 4:6, 6:1 z Jessicą Pegulą) i wielkoszlemowy Australian Open (6:3, 2:6, 7:5 z Aryną Sabalenką).

O dwa pozostałe miejsca w WTA Finals walczą trzy tenisistki - Mirra Andriejewa (4320 pkt), Jasmine Paolini (4131 pkt) i Jelena Rybakina (3913 pkt).

Jeżeli Świątek i Keys trafią na siebie podczas fazy grupowej (lub pucharowej) WTA Finals, to zagrają między sobą po raz ósmy w historii. Aktualny bilans wyraźnie wskazuje na przewagę Świątek (5-2). Ostatni mecz między nimi odbył się w kwietniu tego roku w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Świątek wtedy wygrała 0:6, 6:3, 6:2.

Turniej WTA Finals w Arabii Saudyjskiej odbędzie się w dniach 1-8 listopada. Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek w tym turnieju w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.