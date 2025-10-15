Sabalenka zdradziła swój sekret. Co na to Świątek?

4 - tyle turniejów wygrała w tym roku liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka triumfowała w Brisbane, Miami, Madrycie oraz wielkoszlemowym US Open. Oprócz tego Sabalenka była w finałach Australian Open, Indian Wells, Stuttgarcie oraz Roland Garros. 27-letnia tenisistka w tym sezonie ma imponujący bilans: 61 zwycięstw i 11 porażek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Aryna Sabalenka ujawnia, dlaczego nigdy nie jest zmęczona

Teraz Aryna Sabalenka zdradziła, dlaczego nie czuje się zmęczona w meczach w światowym tourze. Okazało się, że to zasługa treningów z 24-krotnym triumfatorem turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej - Serbem Novakiem Djokoviciem.

- To świetny facet, bardzo otwarty. Można go o cokolwiek zapytać, a on ci zawsze doradzi. Jest taki otwarty. Lubię z nim trenować, bo jest to dla mnie bardzo intensywne. To naprawdę pomaga mi rozwijać się fizycznie, a nawet psychicznie. Kiedy gram z dziewczynami w światowym tourze, nie męczę się fizycznie, bo trenuję z Novakiem - przyznała Aryna Sabalenka.

Białorusinka dotychczas ma cztery triumfy w turniejach wielkoszlemowych (Australian Open 2023 i 2024 oraz US Open 2024 i 2025). Wciąż czeka na wygraną w Rolandzie Garrosie oraz na Wimbledonie. Dla porównania - Iga Świątek ma sześć wielkoszlemowych triumfów (Roland Garros 2020, 2022-24, US Open 2022 i Wimbledon 2025).

Zobacz także: Zobaczyli, co zrobiła Gauff. "Jeśli Świątek i Sabalenka się nie obudzą..."

Z aktywnie, regularnie grających tenisistek, żadna nie ma więcej zwycięstw w turniejach wielkoszlemowych od Polki (Amerykanka Venus Williams ma siedem, ale ona gra już sporadycznie).