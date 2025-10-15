Co dalej z Igą Świątek? Cały kraj czeka na te wieści. Zespół Polki zabrał głos

Iga Świątek (2. WTA) zakończyła turniej WTA 1000 w Wuhan na ćwierćfinale. Aktualnie przygotowuje się do startu w kończących sezon zawodach WTA Finals (1-8 listopada), ale być może po nich jeszcze wyjdzie na kort. W tej sprawie pojawiły się nowe informacje.

Iga Świątek zagra dla reprezentacji Polski w Gorzowie Wielkopolskim?

Tegoroczny turniej finałowy Bilie Jean King Cup odbył się bez reprezentacji Polski, która osłabiona absencją 24-latki w decydującej fazie eliminacji okazała się gorsza od Ukrainy (w grupie była jeszcze Szwajcaria). Przez to polskie tenisistki w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim czeka rywalizacja w play-offach o możliwość zagrania o turniej finałowy w 2026 r.

Najbliższymi przeciwniczkami Polek będą Rumunki oraz Nowozelandki, a do przyszłorocznych gier o turniej finałowy awansuje tylko najlepszy zespół. Zatem obecność Świątek mogłaby bardzo pomóc - na początku września przylot zawodniczki zapowiadał senator Władysław Komarnicki, ale później jej team zdementował te informacje. A teraz wydano kolejny komunikat.

Iga Świątek zdecydowała ws. Billie Jean King Cup? Oto komunikat

Do Darii Sulgostowskiej, menedżerki PR tenisistki, zwrócił się w tej sprawie portal Interia Sport. Jaka była odpowiedź? "Kolejnym turniejem, w którym zagra Iga, będzie WTA Finals. Po Wuhan kilka dni przerwy na regenerację po intensywnym czasie w Azji, a późniejszy czas zostanie przeznaczony na treningi. Jeśli chodzi o BJKC, podamy tę informację po podjęciu decyzji" - czytamy.

Zatem jeszcze nie wiadomo, czy w tym roku Świątek pomoże drużynie narodowej. Na pewno zrobi to w przyszłym, gdyż już zapowiedziała udział w United Cup 2026. - To zawsze niesamowite doświadczenie i po prostu zaszczyt reprezentować swój kraj, zwłaszcza u boku tak wspaniałych zawodników. Uwielbiam być częścią drużyny i mam wspaniałe wspomnienia z udziału w tych zawodach. Ten turniej jest inny - mówiła.

A co obecnie robi wiceliderka rankingu WTA? - Iga trenuje, przygotowuje się do zawodów i odpoczywa. Nie udzielamy informacji, czy Iga trenuje w Polsce, czy za granicą - przekazała niedawno Daria Sulgostowska.